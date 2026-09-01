La mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica crónica no identifican los síntomas previos

Buenos Aires, 1º de septiembre (NA) -- La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una enfermedad que avanza de manera lenta y, en sus etapas iniciales, puede no ser reconocida, manifestándose con síntomas que a menudo no se asocian con una condición oncohematológica. Una reciente encuesta internacional ha arrojado datos reveladores: el 70% de los pacientes experimentó síntomas antes de su diagnóstico, pero el 89% de ellos desconocía que podían ser indicativos de leucemia.

El estudio, que fue publicado en Frontiers in Hematology, analizó las respuestas de 846 pacientes con LLC provenientes de diversos países, incluidos Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, Reino Unido y República Checa, entre otros. La edad mediana de los participantes fue de 66 años, y el 84% tenía 56 años o más.

Entre los síntomas reportados antes del diagnóstico, el más común fue la fatiga, que mencionó el 40% de los encuestados, seguido por la inflamación de los ganglios linfáticos (27%) y fiebre o sudoración nocturna (19%). Además, el 71% de los casos de leucemia fueron detectados a través de un análisis de sangre o chequeo de salud, según un informe accesible por la Agencia Noticias Argentinas.

Fernando Piotrowski, paciente de leucemia y director ejecutivo de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA), comentó: "Aunque no haya datos argentinos en la encuesta, refleja una realidad que vemos con frecuencia: nadie tiene por qué saber que el cansancio, la transpiración nocturna o un ganglio inflamado pueden estar asociados a una enfermedad de la sangre. Son manifestaciones muy inespecíficas. Por eso es importante generar conocimiento, sin alarmar, para que las personas consulten y, ante determinados hallazgos, puedan llegar oportunamente al hematólogo".

La LLC es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, siendo más frecuente en adultos mayores. A diferencia de otros tipos de cáncer, recibir un diagnóstico de LLC no implica necesariamente que se deba iniciar un tratamiento de inmediato.

Un hallazgo relevante de la encuesta indica que el 84% de los pacientes había pasado por una etapa de espera en observación, que consiste en realizar controles periódicos y posponer el inicio del tratamiento hasta que surjan signos de progresión o criterios clínicos que lo justifiquen.

Sin embargo, esta estrategia puede ser difícil de comprender para quienes reciben un diagnóstico de cáncer. Entre aquellos que experimentaron la espera en observación, el 25% se sintió "muy preocupado" durante ese periodo.

Piotrowski agregó: "Para cualquiera es difícil escuchar ‘usted tiene una leucemia’ y, a continuación, ‘por ahora no vamos a tratarla’. Puede interpretarse como que no se está haciendo nada, cuando en realidad esa espera es una conducta médica establecida para muchos pacientes con LLC. Explicar el porqué, qué se va a controlar y qué situaciones podrían determinar el inicio de un tratamiento ayuda enormemente a transitar esa etapa con menos incertidumbre. En ese sentido, las organizaciones de pacientes podemos acompañar al equipo de salud brindando información a los pacientes".

Un tratamiento que cambió profundamente

La publicación de esta encuesta coincide con una nueva etapa en el manejo de la LLC. Este año, la European Hematology Association actualizó sus guías para el tratamiento de la enfermedad, reflejando el avance en las terapias. Entre sus recomendaciones, las guías establecen que la quimioinmunoterapia ya no se recomienda cuando hay tratamientos dirigidos disponibles.

Este cambio de paradigma implica que para muchos pacientes, tratar la LLC hoy puede significar recibir combinaciones de terapias dirigidas, libres de quimioterapia, durante un período previamente establecido. Una vez completado este, si la enfermedad está adecuadamente controlada, el paciente puede pasar a una etapa sin medicación, manteniendo los controles correspondientes.

Piotrowski concluyó: "El concepto de tratamiento finito tiene un valor enorme. Saber que existe un comienzo y un final previstos y que después puede haber un período sin recibir medicación cambia la manera de proyectar la vida alrededor de la enfermedad. Y que hoy esto pueda lograrse mediante esquemas libres de quimioterapia muestra cuánto avanzó el tratamiento en pocos años".

Desde ALMA subrayaron que los hallazgos de la encuesta y las nuevas recomendaciones europeas, en el marco de este día mundial, evidencian que mientras la ciencia avanza rápidamente y ofrece alternativas cada vez más específicas, es esencial acompañar esos avances con información clara y comprensible para quienes viven con la enfermedad, así como implementar políticas públicas que aseguren el acceso equitativo a la innovación, un desafío que las organizaciones de pacientes como ALMA enfrentan cada día.

"Estamos ante una paradoja. Nunca hubo tanta información ni tantas herramientas para abordar las leucemias, aunque persisten el temor a la palabra leucemia y dificultades para acceder a un especialista -en este caso, el hematólogo-, a tratamientos innovadores y a estudios específicos de control. Esto refleja que seguimos teniendo mucho trabajo por delante".