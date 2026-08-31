FOTO: Desarticulan red narco en Buenos Aires: 18 detenidos y un arsenal de drogas y armas

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Un operativo contra una presunta organización narcocriminal derivó en 30 allanamientos realizados en distintos puntos de Florencio Varela y Quilmes, donde fueron aprehendidas 18 personas y se secuestraron marihuana, cocaína, pasta base, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

Fuentes policiales le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que los procedimientos fueron realizados luego de una investigación que permitió establecer el funcionamiento de una organización dedicada presuntamente al abastecimiento, distribución y comercialización de estupefacientes, con puntos de venta tipo búnker y personas que cumplían distintas funciones dentro de la estructura.

Los operativos incluyeron tres campos, tres búnkeres y un allanamiento de urgencia.

Como resultado, se secuestraron 3,8 kilos de marihuana, 307,4 gramos de clorhidrato de cocaína y 204,8 gramos de pasta base, además de una sustancia granulada que sería compatible con un producto utilizado como sustancia de corte.

Entre los elementos incautados también se encontraron seis armas de fuego, entre ellas cinco revólveres de distintos calibres y una pistola Glock calibre 9 milímetros, junto con 28 municiones.

Además, los investigadores secuestraron 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación handy, dos tarjetas SIM y tres balanzas digitales, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En cuanto al dinero, durante los procedimientos se encontraron 2.900 dólares, 621.500 pesos argentinos y 122.000 guaraníes.

También fueron secuestrados un automóvil, una motocicleta y un cuadro de moto con la numeración suprimida, además de dos chalecos antibalas con funda policial y numeración borrada, cuadernos con anotaciones y distintos elementos que podrían estar vinculados con el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Según la información a la que accedió NA, la investigación comenzó el 29 de agosto y estuvo basada en tareas de vigilancia, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones.

A partir de los elementos reunidos, la Justicia autorizó los 30 allanamientos en los dos distritos bonaerenses. Entre los detenidos se encuentra Nelson Adrián Prieto Grance, de 24 años, alias "Paraná" o "Paranacito", señalado en la investigación como presunto líder de la organización.

De acuerdo con el informe policial, además estaría vinculado con distintos hechos de sicariato y homicidio. También fue aprehendido Matías Damián Rosales, por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante el operativo se identificó a Rocío Belén López, de 36 años, quien cumplía arresto domiciliario en una causa relacionada con la Ley 23.737, aunque no se encontraba en el lugar al momento de los procedimientos.

Finalmente, los búnkeres que habían sido identificados como puntos de comercialización fueron derribados junto con personal municipal, con el objetivo de impedir que volvieran a funcionar como centros de venta.