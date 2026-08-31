Un fuerte temporal de granizo sorprendió a Alta Gracia: rige un aviso a corto plazo por tormentas

FOTO: El granizo sorprendió este lunes al mediodía a los vecinos de Alta Gracia. (Captura de video)

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Un fuerte temporal de granizo afectó a la localidad de Alta Gracia este lunes, en el marco de una jornada marcada por tormentas en distintos sectores de la provincia de Córdoba. Todo ocurrió pasado el mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió durante la tarde varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

El primer aviso fue emitido a las 12.36 y alcanzó al departamento Calamuchita, con una vigencia de dos horas. Luego, a las 13.39, el organismo amplió el área de cobertura a Calamuchita, Punilla y Santa María.

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Ya a las 14.06, el SMN emitió un nuevo aviso por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo para los departamentos Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Punilla y Totoral.

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Según indicó el organismo, los fenómenos señalados en los avisos fueron detectados mediante radares meteorológicos.

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• Recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de nuevas tormentas, el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos. También pidió evitar zonas inundables y no ingresar a calles anegadas.

Además, aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a una vivienda, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y buscar refugio inmediato si la tormenta sorprende a una persona al aire libre.

Por el riesgo asociado a la actividad eléctrica, también se recomendó evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante las tormentas.

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