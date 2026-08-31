Ingenieros crearon una plataforma para liquidar el sobrestock de marcas de ropa con descuentos

Cuatro ingenieros argentinos —Tomás Albano, Nick Teperman, Ignacio del Campo y Octavio Muñoz— desarrollaron una solución tecnológica para resolver una de las principales problemáticas del sector textil: la acumulación de ropa no vendida.

A través de la plataforma Archivo Moda, la empresa organiza ventas flash de 48 a 72 horas con descuentos que oscilan entre el 50% y el 80% sobre los precios de lista, conectando directamente el inventario inmovilizado de primeras marcas con consumidores finales.

El emprendimiento surgió a partir de la reestructuración macroeconómica nacional, caracterizada por la desaceleración inflacionaria y la apertura comercial, factores que transformaron el sobrestock de un refugio de valor en un costo financiero y logístico elevado para las firmas indumentarias.

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Funcionamiento del modelo y proyección

Mecánica de venta: las marcas canalizan prendas de temporadas pasadas o de baja rotación de la colección actual. Archivo Moda publica el catálogo por tiempo y stock limitado para evitar que la oferta compita de forma directa con los canales de venta habituales.

Respuesta del mercado: las pruebas piloto registraron un alto nivel de conversión y adopción tanto por parte de compradores que buscan precios competitivos como de firmas comerciales que precisan liquidez rápida.

Consolidación del equipo: los cuatro socios fundadores dejaron sus empleos anteriores para dedicarse por completo a la operación de la empresa, que proyecta continuar expandiendo sus alianzas con marcas del sector.