Ingenieros crearon una plataforma para liquidar el sobrestock de marcas de ropa con descuentos
La firma Archivo Moda convierte el exceso de inventario de las empresas en ventas relámpago con rebajas de hasta el 80%. Un modelo de negocios impulsado por el nuevo contexto económico.
31/08/2026 | 14:34Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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La Argentina Posible
Cuatro ingenieros argentinos —Tomás Albano, Nick Teperman, Ignacio del Campo y Octavio Muñoz— desarrollaron una solución tecnológica para resolver una de las principales problemáticas del sector textil: la acumulación de ropa no vendida.
A través de la plataforma Archivo Moda, la empresa organiza ventas flash de 48 a 72 horas con descuentos que oscilan entre el 50% y el 80% sobre los precios de lista, conectando directamente el inventario inmovilizado de primeras marcas con consumidores finales.
El emprendimiento surgió a partir de la reestructuración macroeconómica nacional, caracterizada por la desaceleración inflacionaria y la apertura comercial, factores que transformaron el sobrestock de un refugio de valor en un costo financiero y logístico elevado para las firmas indumentarias.
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Funcionamiento del modelo y proyección
Mecánica de venta: las marcas canalizan prendas de temporadas pasadas o de baja rotación de la colección actual. Archivo Moda publica el catálogo por tiempo y stock limitado para evitar que la oferta compita de forma directa con los canales de venta habituales.
Respuesta del mercado: las pruebas piloto registraron un alto nivel de conversión y adopción tanto por parte de compradores que buscan precios competitivos como de firmas comerciales que precisan liquidez rápida.
Consolidación del equipo: los cuatro socios fundadores dejaron sus empleos anteriores para dedicarse por completo a la operación de la empresa, que proyecta continuar expandiendo sus alianzas con marcas del sector.
Lectura rápida
¿Quiénes desarrollaron la solución tecnológica? Cuatro ingenieros argentinos: Tomás Albano, Nick Teperman, Ignacio del Campo y Octavio Muñoz.
¿Qué problema resuelve la plataforma? La acumulación de ropa no vendida en el sector textil.
¿Cómo funciona la plataforma Archivo Moda? Organiza ventas flash de 48 a 72 horas con descuentos entre el 50% y el 80% sobre precios de lista.
¿Cuál fue la respuesta del mercado? Las pruebas piloto mostraron un alto nivel de conversión y adopción por parte de compradores y marcas.
¿Qué plan tienen los fundadores para el futuro? Continuar expandiendo sus alianzas con marcas del sector.