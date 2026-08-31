Trump advierte sobre represalias tras el ataque iraní con misiles en Jordania

FOTO: Trump promete represalias luego de que Irán lanzara misiles contra base de EE. UU.

Buenos Aires, 31 agosto (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy lunes que tomará medidas de represalia contra Irán luego de que ese país lanzara misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Jordania durante la noche.

"Vamos a golpearlos duro", declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena Fox News. "Habrá una respuesta".

El mandatario explicó que las fuerzas estadounidenses permitieron que un misil iraní atravesara las defensas antiaéreas tras determinar que no causaría daños, mientras que los otros misiles fueron interceptados exitosamente.

A pesar de la tensión, Trump mencionó que aún existe una leve posibilidad de establecer un diálogo. "Están tan desesperados por reunirse", indicó, aunque expresó dudas sobre la confiabilidad de un acuerdo con ellos.

Además, Trump señaló que las sanciones impuestas a Irán están teniendo un efecto significativo. "Las sanciones se están haciendo sentir con mucha fuerza", afirmó.

El ataque iraní incluyó al menos ocho misiles balísticos dirigidos a fuerzas estadounidenses en Jordania el domingo, en respuesta a un ataque aéreo estadounidense contra lanzacohetes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en la isla de Larak, según informó Fox News citando fuentes estadounidenses. Afortunadamente, no se registraron impactos significativos.

El Comando Central de Estados Unidos calificó el ataque como una "acción limitada y precisa" contra fuerzas minadas iraníes que, según afirmaron, representaban una "amenaza inmediata" para la navegación comercial y el libre flujo de comercio internacional a través del estrecho de Ormuz.

Tras el ataque, el CGRI emitió un comunicado en el que afirmaba que varios militares y civiles habían muerto o resultaron heridos, prometiendo una respuesta con un "castigo para el agresor".