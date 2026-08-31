Pedro Sánchez desmiente acusaciones sobre Marruecos y migrantes en Ceuta

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó de forma categórica que las autoridades marroquíes hubieran promovido o facilitado la entrada masiva de cerca de 72.000 migrantes entre el 30 y el 31 de julio en Ceuta. En cambio, apuntó a la "ultraderecha internacional", citando indicios de redes vinculadas a Rusia e Israel que, según dijo, habrían difundido desinformación sobre la política migratoria de España.

Como respuesta, Israel acusó a Sánchez de "mentir descaradamente" en un mensaje publicado en X por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar.

En una entrevista con la Cadena SER, citada por France 24 y por la Agencia Noticias Argentinas, Sánchez afirmó que no existe "ninguna información" procedente de las Fuerzas de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni de otros servicios de inteligencia que colaboran con Madrid que apunte a una implicación de las autoridades marroquíes en la crisis.

"Cuando se habla y se especula sobre la participación de las autoridades marroquíes, lo niego rotundamente", remarcó Sánchez. Según el presidente, los datos disponibles no dejan "ninguna duda" sobre la actuación de Marruecos, y subrayó la cooperación de Rabat para contener posteriormente los movimientos migratorios hacia Ceuta.

Sánchez aseguró que Rabat desplegó fuerzas de seguridad en la zona fronteriza de Castillejos al inicio de la crisis y que ambos gobiernos mantuvieron contactos constantes en los momentos de mayor presión migratoria.

"Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona; al contrario, se agravaría", afirmó el jefe del Ejecutivo, quien defendió que la relación bilateral con Rabat en materia migratoria es actualmente "francamente positiva".

España apunta a Rusia e Israel por una campaña de desinformación

El presidente del Gobierno afirmó que redes sociales vinculadas a Rusia e Israel participaron en la difusión y amplificación de información falsa sobre la política migratoria española durante la crisis.

Sánchez aseguró que esta conclusión se desprende de un análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el servicio diplomático de la Unión Europea, aunque no detalló públicamente las evidencias concretas que sustentan la atribución.

"Tras el 30 y el 31 de julio, se difundieron rumores y desinformación desde redes sociales vinculadas tanto a Rusia como a Israel, y a una internacional ultraderechista", afirmó.

Según el presidente español, esas redes utilizaron la crisis migratoria para atacar al Gobierno de Madrid y alimentar divisiones tanto dentro de España como en el conjunto de la Unión Europea.

Sánchez vinculó además la supuesta campaña con las posiciones de política exterior de su Ejecutivo. España ha mantenido una postura especialmente crítica con la ofensiva rusa contra Ucrania y ha elevado sus críticas a Israel por su actuación militar en Gaza.

"Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa", sostuvo Sánchez.

"Esto es una mentira descarada"

Tras estas declaraciones, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, acusó al presidente del Gobierno español de "mentir descaradamente".

"En su entrevista a la Cadena SER hoy, volvió a mentir, acusando sorprendentemente a Israel de difundir información falsa sobre los sucesos de Ceuta. Esto es una mentira descarada", aseveró.

"Seguir difundiendo mentiras difamatorias no desviará la atención del vergonzoso fracaso de Sánchez en la gestión de los asuntos de su país", declaró Sa'ar en sus redes sociales.

Agencia NA