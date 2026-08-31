"Chiqui" Tapia saludó a Messi tras su retiro de la Selección: "Eterno, para siempre"

FOTO: Chiqui, Messi y De Paul, la cábala de la selección.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reaccionó este lunes al anuncio de Lionel Messi de su retiro definitivo de la Selección Argentina con un emotivo posteo en Instagram.

En su cuenta oficial, Tapia compartió una serie de imágenes dedicadas al capitán albiceleste y escribió: “Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre”.

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El mensaje llega horas después de que Messi, de 39 años, comunicara a través de una carta manuscrita su decisión de dejar la camiseta celeste y blanca tras más de dos décadas, 207 partidos y 125 goles (récord histórico del seleccionado).

El astro rosarino explicó que tomó la determinación poco después de la final del Mundial 2026 ante España y que la reafirmó tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

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Desde la AFA también se emitió un comunicado institucional de agradecimiento: “Gracias por todo, Leo. Gracias por representar a la Argentina. Gracias por hacernos soñar. Gracias por convertir tantos sueños en realidad”.