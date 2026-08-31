En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El fin de una era Notas

"Chiqui" Tapia saludó a Messi tras su retiro de la Selección: "Eterno, para siempre"

El astro argentino anunció este lunes su retiro de manera oficial de la selección argentina.

31/08/2026 | 16:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Chiqui, Messi y De Paul, la cábala de la selección.

FOTO: Chiqui, Messi y De Paul, la cábala de la selección.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reaccionó este lunes al anuncio de Lionel Messi de su retiro definitivo de la Selección Argentina con un emotivo posteo en Instagram.

En su cuenta oficial, Tapia compartió una serie de imágenes dedicadas al capitán albiceleste y escribió: “Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mensaje llega horas después de que Messi, de 39 años, comunicara a través de una carta manuscrita su decisión de dejar la camiseta celeste y blanca tras más de dos décadas, 207 partidos y 125 goles (récord histórico del seleccionado). 

El astro rosarino explicó que tomó la determinación poco después de la final del Mundial 2026 ante España y que la reafirmó tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde la AFA también se emitió un comunicado institucional de agradecimiento: “Gracias por todo, Leo. Gracias por representar a la Argentina. Gracias por hacernos soñar. Gracias por convertir tantos sueños en realidad”.

Lectura rápida

¿Quién anunció su retiro de la Selección Argentina?
Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina.

¿Qué dijo Claudio Tapia sobre Messi?
Claudio “Chiqui” Tapia lo describió como “Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre” en su posteo de Instagram.

¿Cuántos partidos y goles tiene Messi con la selección?
Messi jugó 207 partidos y anotó 125 goles, un récord histórico del seleccionado argentino.

¿Cuándo tomó Messi la decisión de retirarse?
Messi tomó la decisión poco después de la final del Mundial 2026 ante España.

¿Qué comunicó la AFA tras el anuncio de Messi?
La AFA emitió un comunicado agradeciendo a Messi por representar a la Argentina y por convertir sueños en realidad.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf