"Chiqui" Tapia saludó a Messi tras su retiro de la Selección: "Eterno, para siempre"
El astro argentino anunció este lunes su retiro de manera oficial de la selección argentina.
31/08/2026 | 16:08Redacción Cadena 3
FOTO: Chiqui, Messi y De Paul, la cábala de la selección.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reaccionó este lunes al anuncio de Lionel Messi de su retiro definitivo de la Selección Argentina con un emotivo posteo en Instagram.
En su cuenta oficial, Tapia compartió una serie de imágenes dedicadas al capitán albiceleste y escribió: “Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre”.
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El mensaje llega horas después de que Messi, de 39 años, comunicara a través de una carta manuscrita su decisión de dejar la camiseta celeste y blanca tras más de dos décadas, 207 partidos y 125 goles (récord histórico del seleccionado).
El astro rosarino explicó que tomó la determinación poco después de la final del Mundial 2026 ante España y que la reafirmó tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.
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El fin de una era. El emotivo mensaje de Antonela a Messi tras su retiro de la selección: "Estoy orgullosa de vos"
El astro argentino anunció este lunes que no jugará más con la celeste y blanca.
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Desde la AFA también se emitió un comunicado institucional de agradecimiento: “Gracias por todo, Leo. Gracias por representar a la Argentina. Gracias por hacernos soñar. Gracias por convertir tantos sueños en realidad”.
Lectura rápida
¿Quién anunció su retiro de la Selección Argentina?
Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina.
¿Qué dijo Claudio Tapia sobre Messi?
Claudio “Chiqui” Tapia lo describió como “Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre” en su posteo de Instagram.
¿Cuántos partidos y goles tiene Messi con la selección?
Messi jugó 207 partidos y anotó 125 goles, un récord histórico del seleccionado argentino.
¿Cuándo tomó Messi la decisión de retirarse?
Messi tomó la decisión poco después de la final del Mundial 2026 ante España.
¿Qué comunicó la AFA tras el anuncio de Messi?
La AFA emitió un comunicado agradeciendo a Messi por representar a la Argentina y por convertir sueños en realidad.