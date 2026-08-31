El emotivo mensaje de Antonela a Messi tras su retiro de la selección: "Estoy orgullosa de vos"

En medio del anuncio de Lionel Messi de su retiro definitivo de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo compartió este lunes un sentido mensaje en Instagram dirigido a su esposo.

El posteo, publicado en su cuenta oficial, refleja el acompañamiento de toda una vida y el orgullo por el cierre de una etapa histórica.

La esposa del capitán albiceleste escribió: “Qué orgullo verte cerrar esta etapa así Leo Messi. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”.

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Antonela destacó especialmente el rol de la familia y el ejemplo para sus hijos: “Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”.

Y cerró con palabras de amor y reconocimiento: “Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito.

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El mensaje llega horas después de que Messi, de 39 años, confirmara su adiós a la Selección tras más de dos décadas, 207 partidos y 125 goles (récord histórico). El astro rosarino explicó que tomó la decisión poco después de la final del Mundial 2026 (perdió ante España) y que la reafirmó tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

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