Marcelo Gallardo, a un paso de ser el nuevo DT de la selección de Ecuador

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Marcelo Gallardo ha llegado a un acuerdo para asumir el cargo de entrenador de la selección de Ecuador, y solo queda pendiente la firma del contrato y el anuncio oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El destacado técnico argentino, quien estuvo sin trabajo desde su salida de River en febrero, decidió liderar el nuevo ciclo de la "Tri" tras varias semanas de negociaciones.

Las conversaciones fueron dirigidas por el presidente de la FEF, Francisco Egas, y se desarrollaron en las últimas semanas, abarcando tanto el proyecto deportivo como las condiciones económicas. De acuerdo a medios locales, las partes habrían acordado un salario superior a los tres millones de dólares anuales, con diferentes fuentes en Ecuador sugiriendo que la cifra podría rondar los US$3,5 millones por temporada.

Entre los últimos detalles discutidos estaban la conformación del cuerpo técnico, el lugar de residencia de Gallardo y la planificación de sus períodos de trabajo entre Ecuador y Argentina. Quito se perfila como la principal opción para establecer la base del entrenador, ya que allí opera gran parte de la estructura de trabajo de la selección.

Gallardo sustituirá a Sebastián Beccacece, quien finalizó su vínculo tras el Mundial 2026. Ecuador fue eliminado por México en los dieciseisavos de final con un marcador de 2-0, lo que llevó a la Federación a buscar un nuevo entrenador para iniciar un nuevo ciclo.

Esta será la primera experiencia de Gallardo como entrenador de una selección nacional, luego de haber dirigido a Nacional de Uruguay, River Plate y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su etapa más destacada fue en el club de Núñez, donde logró, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018, así como la Copa Sudamericana de 2014.

"El Muñeco" había quedado libre en febrero de este año tras culminar su segunda etapa en River. Desde entonces, recibió diversas propuestas, pero optó por permanecer sin club hasta que las negociaciones con la Federación Ecuatoriana avanzaran.

La FEF buscaba un entrenador con experiencia para liderar el proceso hacia la Copa América 2028 y las Eliminatorias para el Mundial 2030. Gallardo fue elegido por encima de otras opciones consideradas durante la búsqueda del sucesor de Beccacece.

El primer compromiso de Ecuador tras el Mundial está programado para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, en el Suwon World Cup Stadium. Si la firma y la presentación se concretan en los próximos días, este encuentro marcará el debut oficial de Gallardo como seleccionador.

Aún no se ha anunciado oficialmente la contratación por parte de la Federación Ecuatoriana, pero el acuerdo entre Gallardo y la FEF está sellado, y la firma es el último paso necesario para formalizar su llegada.