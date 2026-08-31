España extiende controles a pasajeros italianos por 15 días tras decisión de Meloni

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido extender por 15 días adicionales los controles fronterizos a los pasajeros que llegan al país desde Italia. Esta medida se adopta tras la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni de prolongar la suspensión del acuerdo de Schengen debido a la crisis migratoria en Ceuta.

Los controles fueron implementados el 8 de agosto con una duración inicial de un mes y ahora se ampliarán por dos semanas más, tras el anuncio de Italia sobre la prórroga de la suspensión del espacio Schengen.

Hasta el domingo, España había llevado a cabo controles en 1.066 vuelos, afectando a un total de 12.337 viajeros de terceros países que provenían de Italia, según información del Ministerio del Interior español y publicada por el diario El Mundo.

Este lunes, el Gobierno italiano comunicó su decisión de extender la suspensión del acuerdo Schengen por otros 15 días. La medida se basa en el análisis del Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, dado que persisten los factores que llevaron a su reintroducción el 1 de agosto, indicó el Ministerio del Interior italiano.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni presentó un memorando ante la Unión Europea informando sobre esta prórroga y notificó también al Gobierno español.

Las razones que justifican la prórroga fueron comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su par español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica que se consideró constructiva, según la nota oficial.

El 31 de julio, Italia había anunciado la suspensión del acuerdo de libre circulación con España, citando motivos de seguridad nacional debido a la crisis migratoria en Ceuta. Esta medida implicó la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para los viajeros que llegan desde España.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado sin éxito a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión del Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, implementando también controles a los viajeros que llegaban desde ese país.