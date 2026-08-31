El detrás de la carta de despedida de Messi según la psicología y la grafología

La carta manuscrita con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina no solo cerró una etapa histórica.

Especialistas en psicología deportiva y grafología analizaron el contenido y la forma de la escritura para interpretar el momento personal del capitán.

El psicólogo especialista en deportes César Bernhardt explicó que la frase “me vacié, ya no tengo más para dar” refleja un estado de autorrealización.

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En psicología deportiva, este concepto se aplica al atleta que intentó una y otra vez cumplir con lo que creía debía hacer. Messi había manifestado en más de una oportunidad que su propósito con la Selección era disputar competiciones importantes hasta el momento de su retiro.

Bernhardt contrastó esta decisión con la renuncia de 2016, tras la final perdida de la Copa América en Chile. Aquella fue más impulsiva y producto de la derrota. La actual, en cambio, responde a una maduración personal y a una transición hacia la priorización de otros aspectos de su vida: una decisión planificada y pensada.

Por su parte, Francini Suárez, directora de la Academia de Grafología Aplicada de Buenos Aires (AGABA), analizó la carta de puño y letra que acompañó el video de despedida. La grafología examina el espacio, la forma de las letras y la consistencia del trazo a lo largo del texto.

Según Suárez, cada letra del abecedario representa algo. La “A”, por su forma, se asocia a lo emocional. En la palabra “argentinos” de la tercera hoja aparece una remarcación o descarga que no se observa en otras “A” del escrito.

Ese detalle, sumado a un trazo más tembloroso y ondulado (con menor control), indica alteración emocional. “Esta decisión no es relajada. Le afecta emocionalmente dejarlo, pero en lo profundo siente que tiene que ser”, señaló la especialista.

También detectó rasgos de enojo en algunas partes, especialmente cuando menciona a los dirigentes. Pese a ello, la escritura muestra convicción en el momento en que fue redactada. Un tachón en la primera hoja refuerza la presencia de sentimientos encontrados junto a la determinación de llevar adelante la decisión.

Entrevistas de Viva la Radio.