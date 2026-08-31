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El fin de una era Notas

El detrás de la carta de despedida de Messi según la psicología y la grafología

El astro rosarino lo comunicó en su cuenta de Instagram. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", sostuvo.

31/08/2026 | 16:39Redacción Cadena 3

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La carta manuscrita con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina no solo cerró una etapa histórica. 

Especialistas en psicología deportiva y grafología analizaron el contenido y la forma de la escritura para interpretar el momento personal del capitán.

El psicólogo especialista en deportes César Bernhardt explicó que la frase “me vacié, ya no tengo más para dar” refleja un estado de autorrealización

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En psicología deportiva, este concepto se aplica al atleta que intentó una y otra vez cumplir con lo que creía debía hacer. Messi había manifestado en más de una oportunidad que su propósito con la Selección era disputar competiciones importantes hasta el momento de su retiro.

Bernhardt contrastó esta decisión con la renuncia de 2016, tras la final perdida de la Copa América en Chile. Aquella fue más impulsiva y producto de la derrota. La actual, en cambio, responde a una maduración personal y a una transición hacia la priorización de otros aspectos de su vida: una decisión planificada y pensada.

Por su parte, Francini Suárez, directora de la Academia de Grafología Aplicada de Buenos Aires (AGABA), analizó la carta de puño y letra que acompañó el video de despedida. La grafología examina el espacio, la forma de las letras y la consistencia del trazo a lo largo del texto.

Según Suárez, cada letra del abecedario representa algo. La “A”, por su forma, se asocia a lo emocional. En la palabra “argentinos” de la tercera hoja aparece una remarcación o descarga que no se observa en otras “A” del escrito. 

Ese detalle, sumado a un trazo más tembloroso y ondulado (con menor control), indica alteración emocional. “Esta decisión no es relajada. Le afecta emocionalmente dejarlo, pero en lo profundo siente que tiene que ser”, señaló la especialista.

También detectó rasgos de enojo en algunas partes, especialmente cuando menciona a los dirigentes. Pese a ello, la escritura muestra convicción en el momento en que fue redactada. Un tachón en la primera hoja refuerza la presencia de sentimientos encontrados junto a la determinación de llevar adelante la decisión.

Entrevistas de Viva la Radio.

Lectura rápida

¿Qué anunció Lionel Messi?
Anunció su retiro de la Selección Argentina mediante una carta manuscrita.

¿Quién analizó la carta de Messi?
El psicólogo César Bernhardt y la directora de AGABA, Francini Suárez, realizaron un análisis de su contenido y forma.

¿Cuándo se produjo la renuncia anterior de Messi?
En 2016, tras la final perdida de la Copa América en Chile.

¿Cómo se describe el estado emocional de Messi al escribir la carta?
Se observa alteración emocional y enojo en algunas partes, aunque también convicción en su decisión.

¿Por qué es diferente esta decisión respecto a la anterior?
La actual es resultado de una maduración personal y una decisión planificada, a diferencia de la impulsiva renuncia de 2016.

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