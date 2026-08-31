Colapsó una escalera mecánica en una estación de tren en Buenos Aires y hay once heridos
Cinco víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales tras el colapso de la escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur.
FOTO: Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur: 11 heridos
Al menos 11 personas resultaron heridas debido al colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur.
Personal del SAME se presentó en el lugar y atendió a seis afectados en la escena, mientras que otras cinco víctimas fueron trasladadas a tres hospitales porteños: tres al Piñero, una al Penna y la restante al Cecilia Grierson.
Entre los heridos se encuentran tres mujeres y dos hombres, mientras que se desconoce la identidad de los otros seis afectados por el incidente.
En declaraciones a TN, el director del SAME, Alberto Crescenti, indicó que el origen del accidente fue un "desperfecto técnico" y afirmó que la "caída" fue "importante".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la estación Sáenz?
Colapsó una escalera mecánica, resultando en 11 personas heridas.
¿Cuántas personas fueron trasladadas a hospitales?
Cinco víctimas fueron llevadas a distintos hospitales de Buenos Aires.
¿Quién es el responsable del SAME?
El titular del SAME es Alberto Crescenti.
¿Cuál fue la causa del colapso?
Un desperfecto técnico fue identificado como la causa del accidente.
¿Cómo se encuentran las víctimas?
Seis de los heridos fueron atendidos en el lugar y cinco fueron hospitalizados.
[Fuente: Noticias Argentinas]