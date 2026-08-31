Colapsó una escalera mecánica en una estación de tren en Buenos Aires y hay once heridos

FOTO: Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur: 11 heridos

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Al menos 11 personas resultaron heridas debido al colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur.

Personal del SAME se presentó en el lugar y atendió a seis afectados en la escena, mientras que otras cinco víctimas fueron trasladadas a tres hospitales porteños: tres al Piñero, una al Penna y la restante al Cecilia Grierson.

Entre los heridos se encuentran tres mujeres y dos hombres, mientras que se desconoce la identidad de los otros seis afectados por el incidente.

En declaraciones a TN, el director del SAME, Alberto Crescenti, indicó que el origen del accidente fue un "desperfecto técnico" y afirmó que la "caída" fue "importante".