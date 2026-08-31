Tadej Pogacar, campeón del Tour, es operado tras sufrir caída en la Vuelta a España

FOTO: El campeón del Tour Pogacar es operado de la clavícula tras caída en la Vuelta

BARCELONA, España (AP) — El ciclista Tadej Pogacar, quien ha ganado en cinco ocasiones el Tour de Francia, se sometió a una exitosa cirugía en su clavícula izquierda el lunes, luego de una caída ocurrida durante el fin de semana, según lo informó su equipo, UAE Team Emirates.

El accidente se produjo el sábado, cuando Pogacar perdió el control de su bicicleta debido a una piedra que rodó sobre la carretera durante la octava etapa de la Vuelta a España. Tras la caída, intentó volver a montar, pero no logró continuar y tuvo que caminar hasta una ambulancia que lo estaba esperando. Posteriormente, se retiró de la competencia.

La operación fue llevada a cabo por el doctor Xavier Mir en el Hospital Universitario Dexus de Barcelona.

El médico del equipo, Adrian Rotunno, comentó en un comunicado: "El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento posoperatorio".

Antes de su accidente, Pogacar tenía una ventaja considerable en la Vuelta y era considerado el principal candidato para convertirse en el noveno ciclista masculino en la historia en ganar las tres Grandes Vueltas.

Su próxima competencia programada es el Campeonato Mundial de Ruta, que dará inicio el 20 de septiembre en Montreal, donde espera luchar por un tercer título consecutivo, siempre que su recuperación lo permita.

Mientras tanto, la Vuelta a España se reanuda el martes, luego de un día de descanso, con una etapa de 187 kilómetros (116 millas) entre Alcaraz y Elche de la Sierra. La competencia concluirá en Granada el 13 de septiembre.