La emotiva despedida de Nico Paz a Messi tras su retiro de la Selección Argentina

FOTO: Una de las imágenes con las que Nico Paz despidió a Messi.

Buenos Aires, 31 agosto (NA) – El mediocampista Nicolás Paz se despidió de uno de sus grandes ídolos tras confirmarse el retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina, considerando un "sueño" haber podido compartir momentos en el equipo nacional.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador del Como italiano agradeció a Messi por "todo lo hecho" en beneficio del equipo argentino y por enseñarle a "seguir luchando cuando las cosas no salen bien".

El volante, nacido en España y nacionalizado argentino, es uno de los principales candidatos a aumentar su participación en el combinado nacional tras la salida del "10", a pesar de no haber sido parte de la consideración principal en el Mundial de 2026.

El mundo del fútbol fue sacudido durante el mediodía argentino cuando el astro Lionel Messi anunció su decisión de retirarse de la Selección, después de 21 años defendiendo la camiseta nacional.

Ante esta noticia, el talentoso mediocampista Nicolás Paz, que ya había descrito a Messi como uno de sus máximos ídolos, decidió expresarle su gratitud y sentimientos a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

"Desde que tenía cuatro años veía todos tus partidos junto a mi padre", comenzó el mediocampista, en referencia al exfutbolista de la Selección argentina, Pablo Paz, y recordó que juntos hacían cálculos para determinar si la diferencia de edad les permitiría jugar juntos.

Después de agradecer a Dios por la posibilidad de haber cumplido su sueño de compartir los "últimos pasos" de Messi en el representativo, el futbolista de 21 años agradeció al astro por todo lo que hizo por la selección.

Nico Paz valoró lo que aprendió del capitán, destacando que le enseñó a él y a "millones de personas" a "seguir luchando cuando las cosas no salen bien", resaltando también que Messi continuó a pesar de las críticas y que no tenía que "demostrarle nada a nadie".

Finalmente, el jugador que formó parte del subcampeonato argentino en el Mundial 2026 subrayó que Messi logró "lo que tanto se merecía", deseándole que siga disfrutando del fútbol, lo que más ama, y cerró con la frase: "Nosotros seguiremos disfrutando viéndote".