La emotiva despedida de Macri a Messi: un legado imborrable para la Selección Argentina

Buenos Aires, 31 agosto (NA) - La reciente confirmación del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina ha generado un fuerte impacto en el ámbito político y social del país. En respuesta a esta noticia, el ex presidente Mauricio Macri compartió una emotiva carta de despedida a través de sus redes sociales, en la que incluyó una emblemática fotografía del capitán argentino levantando el trofeo en el Estadio Lusail tras la victoria en Catar 2022.

En su mensaje publicado en X, el exmandatario subrayó el orgullo que siente el país por el legado que deja el astro rosarino, quien durante más de dos décadas vistió la camiseta albiceleste. Macri, en un tono reflexivo, expresó: "Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero".

El expresidente también enfatizó la suerte de las generaciones actuales de haber podido vivir al mismo tiempo que Messi, disfrutando de las alegrías que brindó una y otra vez. Definió su carrera como un "testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones".

Al concluir su mensaje, Macri se dirigió con afecto a la familia del capitán: "Todos te deseamos lo mejor que el mundo puede ofrecer, a vos, a tu maravillosa esposa que te acompañó siempre y a tus chicos. GRACIAS".