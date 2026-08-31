Inundaciones en Nepal: Rescatistas luchan contra el tiempo para salvar a atrapados en túneles

NUEVA YORK — La supervivencia de quienes quedan atrapados por inundaciones depende de factores como el acceso a oxígeno, alimentos y agua. Las recientes inundaciones devastadoras en la frontera entre Nepal y China han cobrado la vida de cientos de personas y dejado a miles desaparecidas. Los rescatistas en Nepal han estado trabajando sin descanso para liberar a cientos de trabajadores que, se cree, siguen atrapados en túneles de un sitio hidroeléctrico que fueron sepultados por el lodo.

Los expertos destacan que las primeras 72 horas son cruciales, ya que las probabilidades de supervivencia disminuyen sin acceso a agua potable. Un aspecto fundamental es si los túneles contaban con protocolos de emergencia en caso de un corte de energía o un desastre natural, indicó la epidemióloga de desastres Jennifer Horney, de la Universidad de Delaware.

Si existían tales protocolos, es probable que los trabajadores estuvieran capacitados sobre la ubicación de las salidas. Sin embargo, la fuerza de la inundación podría haber cubierto esas salidas con lodo, complicando aún más las operaciones de rescate, explicó Horney.

Para los cientos de atrapados, el acceso a agua potable es vital, y no se sabe si los túneles tenían suministros de emergencia almacenados. "Realmente no habría manera de resistir mucho más allá de los tres días sin agua segura y potable", manifestó Horney.

Otro elemento clave para la supervivencia es el acceso a aire respirable. Al menos un experto ha mencionado que algunos trabajadores podrían tener acceso a oxígeno, pero seis días después de las inundaciones, la preocupación por la asfixia se intensifica. "Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones", afirmó Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria. "Y, por lo que entendemos, se ha logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados adentro y ahora se trata de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contrarreloj, porque la gente necesita alimentos y agua".

Además de los aspectos físicos, los efectos mentales del aislamiento también pueden ser perjudiciales. Otras consideraciones importantes incluyen "si hay indicios de lesiones graves" y si es posible entregar agua y suministros esenciales conforme avanzan las operaciones de rescate, según Thomas Chandler, director del Centro Nacional para la Preparación ante Desastres de la Universidad de Columbia.

Chandler recordó un incidente en el que 41 trabajadores indios fueron rescatados tras quedar atrapados durante 17 días en un túnel en el Himalaya en 2023, tras un deslizamiento de tierra. En esa ocasión, se les proporcionó comida, agua y oxígeno a través de tuberías.

El clima dentro de los túneles también puede influir en la situación. Si hay calor y humedad, las personas podrían deshidratarse más rápidamente. Aquellos que sean rescatados pueden estar muy débiles, por lo que la atención de apoyo es esencial tanto para los efectos físicos como para los mentales, según expertos en desastres.