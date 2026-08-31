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Argentinos Juniors rechazó la oferta de Vasco da Gama por Lescano

El club brasileño propuso el pago de 7,5 millones de dólares más otro 1,5 millones de acuerdo a objetivos.

31/08/2026 | 16:38Redacción Cadena 3

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FOTO: El "PIpa" por ahora seguirà en el Bicho.

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Argentinos Juniors rechazó una propuesta de Vasco da Gama por Alan Lescano y pretende mejorar las condiciones para avanzar con la transferencia. La negociación mantiene en alerta a Gimnasia, que conserva un interés económico directo en el futuro del mediocampista surgido en el Lobo.

"El Bicho" recibió una propuesta formal de Vasco da Gama por el futbolista, pero decidió rechazarla. La oferta del conjunto brasileño era de 7,5 millones de dólares, a los que se podían sumar otros 1,5 millones en concepto de objetivos.

La postura de Argentinos no significa que la transferencia de Lescano al fútbol brasileño haya quedado descartada. Según trascendió, el club pretende continuar negociando para alcanzar un acuerdo que le resulte más conveniente en términos económicos y contractuales.

El principal punto que pretende modificar Argentinos está relacionado con la forma de pago. La dirigencia del Bicho busca asegurarse un esquema que le otorgue mayores garantías para recibir el dinero correspondiente a la transferencia.

Además, el club pretende que los objetivos incluidos en la propuesta sean más accesibles, de manera que una parte importante del monto pueda concretarse efectivamente y no quede sujeta a variables difíciles de alcanzar.

La negociación tiene especial importancia para Gimnasia, que acordó con Argentinos la venta del 50% de los derechos económicos de Lescano que permanecían en poder del club platense. Por esa operación, el Lobo recibirá alrededor de 2 millones de dólares.

El acuerdo entre Gimnasia y Argentinos también contempla una plusvalía del 10% sobre el monto de una futura venta que supere los 6 millones de dólares.

Lectura rápida

¿Qué club rechazó la propuesta?
Argentinos Juniors rechazó una propuesta de Vasco da Gama por Alan Lescano.

¿Cuál fue la oferta de Vasco da Gama?
La oferta fue de 7,5 millones de dólares, con la posibilidad de sumar 1,5 millones en objetivos.

¿Qué busca Argentinos Juniors en la negociación?
El club busca mejorar las condiciones de pago y que los objetivos sean más accesibles.

¿Qué acuerdo tienen Gimnasia y Argentinos?
Gimnasia acordó la venta del 50% de los derechos económicos de Lescano y recibirá alrededor de 2 millones de dólares.

¿Qué plusvalía se contempla en el acuerdo?
Se contempla una plusvalía del 10% sobre una futura venta que supere los 6 millones de dólares.

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