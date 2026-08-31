La Corte Suprema autoriza la construcción del salón de baile de la Casa Blanca por 400 millones de dólares

FOTO: Corte Suprema permite continuar con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el lunes un fallo que permite a la Casa Blanca proseguir con la construcción de un salón de bailes, un proyecto valorado en 400 millones de dólares, mientras las demandas avanzan en los tribunales, lo que representa una clara victoria para el presidente Donald Trump en su intento por remodelar la capital del país a su imagen.

La decisión reemplaza una orden temporal emitida anteriormente por el presidente del tribunal, John Roberts, que había suspendido las obras horas antes de que entrara en vigencia un fallo de un tribunal de menor instancia que habría detenido la construcción.

No obstante, Roberts expresó su desacuerdo con la orden más reciente, uniéndose a los tres jueces de tendencia liberal del tribunal, quienes advirtieron que el proyecto "probablemente sea ilegal".

Aunque la mayoría no se pronunció sobre la legalidad del proyecto, concluyó que es probable que un grupo de preservación no tenga el derecho legal para impugnar la construcción.

La demanda regresará a los tribunales de menor instancia, pero documentos judiciales indican que partes clave del proyecto podrían completarse en cuestión de meses, un plazo acelerado en comparación con un caso legal típico.

El gobierno del presidente Trump solicitó la intervención de los jueces después de que tribunales federales determinaran que el proyecto debía ser suspendido por no contar con la aprobación del Congreso.

La demanda, presentada por el National Trust for Historic Preservation, argumentó que Trump no tiene la facultad unilateral para llevar a cabo la obra, que incluye la demolición del Ala Este. Los abogados del grupo acusaron a la Casa Blanca de intentar "dejar atrás a los tribunales" al apresurar la construcción.

En los tribunales inferiores, el gobierno ha sostenido que el presidente tiene plena autoridad para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales. Los abogados del gobierno afirmaron que la finalización del proyecto es "de necesidad vital por seguridad nacional", aunque este argumento no fue uno de los enfoques iniciales al anunciar la obra, que según Trump sería financiada con donaciones privadas.

El gobierno ha indicado que los equipos trabajan 20 horas al día en la construcción de un salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados). Se prevé que la estructura esté terminada en noviembre, con gran parte de la fachada construida a más tardar en abril, mientras que el proyecto completo concluiría en agosto de 2028, según documentos judiciales.

El juez federal Richard Leon había ordenado en abril la suspensión de la construcción superficial del salón de baile, permitiendo sin embargo que continuaran las obras en búnkeres e instalaciones militares subterráneas. Leon fue nominado por el presidente George W. Bush, republicano.

El fallo original fue suspendido, pero posteriormente ratificado en una decisión dividida de un tribunal de apelaciones. Dos jueces nombrados por presidentes demócratas concluyeron que la decisión sobre el proyecto correspondía al Congreso y que "no es un asunto para la autoayuda del Poder Ejecutivo". Un tercer juez, nominado por Trump, determinó que el grupo de preservación que impugnó el proyecto no tenía derecho legal para presentar la demanda.

El procurador general D. John Sauer también planteó ese argumento ante los jueces, afirmando que la decisión de suspender la obra era "extraordinaria e ilegal". Sostuvo que la finalización del proyecto es "de necesidad vital por seguridad nacional".

El gobierno ha obtenido una serie de victorias en el expediente de emergencia del máximo tribunal, aunque los jueces han fallado en contra de algunas de las políticas emblemáticas del presidente tras una revisión más exhaustiva.