Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 31 de agosto.
El sorteo número 31602 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 31 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 7437, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Eucaliptus).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31602, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el lunes 31 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 7437, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7437
2° 5149
3° 0883
4° 8460
5° 4615
6° 4424
7° 7026
8° 0498
9° 8236
10° 8878
11° 5021
12° 7592
13° 7368
14° 2852
15° 1025
16° 4266
17° 1964
18° 4320
19° 4163
20° 8046
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31602 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 31 de agosto a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7437.
¿Qué significa el número 7437?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.