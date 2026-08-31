Ronaldo Martínez fue presentado en Vélez

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez fue presentado como refuerzo de Vélez Sársfield, para encarar la segunda parte del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Talleres, club dueño del pase del guaraní, lo cedió a préstamo hasta 2027 con obligación de compra, apenas unos meses después de su llegada como último goleador del fútbol argentino, por el que le pagó a Platense 3 millones de dólares por el 50% de la ficha.

Su paso por la “T” no fue bueno, al punto de registrar cuatro goles en 24 partidos.

Martínez tuvo ayer su primera práctica con el plantel velezano y de no mediar inconvenientes, integrará la nómina que volará a Córdoba para jugar este miércoles ante Boca, por los octavos de final de la Copa Argentina.

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7??7?????? Ronaldo Martínez y sus primeras palabras como nuevo jugador de Vélez. pic.twitter.com/tG0javvTJE — Vélez Sarsfield (@Velez) August 31, 2026

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En su presentación dijo: "Es una sensación muy linda, muy buena. Vengo a un club grande y estoy muy contento por eso”.

“Apenas me dijeron, ni lo dudé en aceptar. Estoy muy contento de venir a un club que está peleando en lo más alto”, agregó.

Y cerró: “Soy una persona que voy a dejar todo por el club y hacer feliz al hincha".