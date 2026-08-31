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Ronaldo Martínez fue presentado en Vélez

El delantero paraguayo fue prestado por Talleres, con cargo y opción de compra según objetivos.

31/08/2026 | 16:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El paraguayo firmó en Vélez

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El delantero paraguayo Ronaldo Martínez fue presentado como refuerzo de Vélez Sársfield, para encarar la segunda parte del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Talleres, club dueño del pase del guaraní, lo cedió a préstamo hasta 2027 con obligación de compra, apenas unos meses después de su llegada como último goleador del fútbol argentino, por el que le pagó a Platense 3 millones de dólares por el 50% de la ficha.

Su paso por la “T” no fue bueno, al punto de registrar cuatro goles en 24 partidos.

Martínez tuvo ayer su primera práctica con el plantel velezano y de no mediar inconvenientes, integrará la nómina que volará a Córdoba para jugar este miércoles ante Boca, por los octavos de final de la Copa Argentina.

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En su presentación dijo: "Es una sensación muy linda, muy buena. Vengo a un club grande y estoy muy contento por eso”.

“Apenas me dijeron, ni lo dudé en aceptar. Estoy muy contento de venir a un club que está peleando en lo más alto”, agregó.

Y cerró: “Soy una persona que voy a dejar todo por el club y hacer feliz al hincha".

Lectura rápida

¿Quién fue presentado como refuerzo?
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez.

¿Qué club lo cedió a préstamo?
Talleres cedió a Martínez a Vélez Sársfield.

¿Hasta cuándo es el préstamo?
El préstamo es hasta 2027 con obligación de compra.

¿Cuántos goles registró en Talleres?
Martínez registró cuatro goles en 24 partidos.

¿Contra quién jugará Vélez?
Vélez jugará contra Boca en la Copa Argentina.

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