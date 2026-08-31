Qué hay detrás de la batalla por un sindicato de trabajadores pobres

FOTO: Avanza la causa por el crimen de Gabriela Pérez en medio de disputas gremiales en Córdoba

Por Miguel Clariá

Hay un punto de partida que la fiscalía de Laura Battistelli nos exige no perder de vista jamás a los periodistas: el centro, el subrayado indiscutible de esta historia, es una vida arrebatada. La de Gabriela Pérez, una joven trabajadora que fue obligada a marchar a un acto sindical para sostener un sueldo mísero que corría riesgo si no se sumaba a la convocatoria. Gabriela no era parte de las internas ni de las guerras de poder. Solo quería conservar su empleo. Y en medio de esa disputa que no le pertenecía, la mataron.

A partir de allí, el caso abre interrogantes punzantes sobre la trama que opera en las sombras. ¿Qué es lo que se mueve detrás de todo esto con tanta fuerza y con tanto poder como para que a los fiscales comprometidos les cueste horrores avanzar?

El juicio en la Cámara Tercera sienta a dos acusados en el banquillo, pero la pregunta de fondo es si los tribunales lograrán exponer la totalidad de la matriz. ¿Explicará la Justicia por qué en la pelea por la conducción de gremios de trabajadores paupérrimos —como el SOELSAC o la disputa planteada con el SURRBAC— hay tanto dinero y tanto en juego como para contratar sicarios y armar balaceras a plena luz del día?

Detrás de la fachada gremial asoman las verdaderas terminales de este poder: dirigentes políticos que buscan territorialidad a través de personeros sindicados, barras bravas actuando como fuerza de choque y una trama de violencia con el "gatillo fácil" como herramienta habitual. El orden de los factores no altera el producto: políticos, sindicalistas, barras y narcotráfico son piezas de un mismo entramado de negocios legales e ilegales donde los nombres de siempre terminan repitiéndose.

La prueba más contundente de este amparo impune es la fuga de Luis César Mendoza, quien lleva casi tres años prófugo. Cabe preguntarse si la Policía de Córdoba realmente lo sigue buscando y, sobre todo, quién protege a un hombre durante tanto tiempo para permitirle vivir en la absoluta clandestinidad.

El banquillo de los acusados juzgará la ejecución material del crimen de Gabriela Pérez, pero el trasfondo completo aún espera respuestas. Revelar qué hay detrás de la batalla por los sindicatos de trabajadores pobres es la única garantía para que no vuelva a morir ningún trabajador más en manos de las mafias.