En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Racing

Mendoza

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

De Loredo pidió juicio político a Prunotto tras la renuncia de Ramón Flores

La iniciativa se basa en los cargos de mal desempeño e indignidad, según lo establece el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.  

30/08/2026 | 22:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Rodrigo De Loredo (NA/Daniel Vides)

FOTO: Rodrigo De Loredo (NA/Daniel Vides)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, solicitó este domingo a los legisladores de su espacio que presenten un pedido de juicio político contra la vicegobernadora Myrian Prunotto.

La iniciativa se basa en los cargos de mal desempeño e indignidad, según lo establece el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

“Desde que Prunotto es presidenta de la Legislatura el descontrol es total y las sospechas se multiplican”, afirmó De Loredo en un posteo en la red social X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dirigente radical vinculó el planteo con el caso del legislador Ramón “Cañito” Flores, quien presentó su renuncia este domingo. Señaló que Flores, “con la conformidad de la vicegobernadora, designó cuatro asesores con antecedentes penales gravísimos”.

Agregó que ahora “incluso desapareció la primera declaración jurada de Flores, presentada en 2007, lo que entorpece investigar su evolución patrimonial”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De Loredo también enumeró otras cuestiones que, según su visión, configuran el mal desempeño: “El caso de los empleados fantasma, la negativa a proporcionar información al periodismo, su autoexilio temporal a Estados Unidos para no dar explicaciones, o la designación de una custodia con antecedentes de maltrato, entre otras”.

El pedido se produce horas después de que Flores formalizara su salida de la Legislatura provincial, en medio de una fuerte polémica por las acusaciones que pesan sobre su entorno. 

Lectura rápida

¿Quién solicitó el juicio político?
El diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo.

¿Contra quién se presenta el pedido?
Contra la vicegobernadora Myrian Prunotto.

¿Cuándo se realizó la solicitud?
Este domingo.

¿Por qué se solicita el juicio político?
Por cargos de mal desempeño e indignidad.

¿Qué vínculo hay con Ramón “Cañito” Flores?
Flores renunció y está implicado en el caso por designaciones de asesores con antecedentes penales.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf