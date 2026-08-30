De Loredo pidió juicio político a Prunotto tras la renuncia de Ramón Flores

El diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, solicitó este domingo a los legisladores de su espacio que presenten un pedido de juicio político contra la vicegobernadora Myrian Prunotto.

La iniciativa se basa en los cargos de mal desempeño e indignidad, según lo establece el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

“Desde que Prunotto es presidenta de la Legislatura el descontrol es total y las sospechas se multiplican”, afirmó De Loredo en un posteo en la red social X.

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El dirigente radical vinculó el planteo con el caso del legislador Ramón “Cañito” Flores, quien presentó su renuncia este domingo. Señaló que Flores, “con la conformidad de la vicegobernadora, designó cuatro asesores con antecedentes penales gravísimos”.

Agregó que ahora “incluso desapareció la primera declaración jurada de Flores, presentada en 2007, lo que entorpece investigar su evolución patrimonial”.

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Le he solicitado a los legisladores de nuestro bloque que presenten un pedido de juicio político a la vicegobernadora Myrian Prunotto, por mal desempeño e indignidad, como lo establece el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.



Desde que Prunotto es… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 30, 2026

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De Loredo también enumeró otras cuestiones que, según su visión, configuran el mal desempeño: “El caso de los empleados fantasma, la negativa a proporcionar información al periodismo, su autoexilio temporal a Estados Unidos para no dar explicaciones, o la designación de una custodia con antecedentes de maltrato, entre otras”.

El pedido se produce horas después de que Flores formalizara su salida de la Legislatura provincial, en medio de una fuerte polémica por las acusaciones que pesan sobre su entorno.