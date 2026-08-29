FOTO: Los Tekis encabezarán la Exposición Rural de Coronel Suárez el 11 de octubre

El famoso conjunto folclórico Los Tekis será el principal atractivo artístico en la próxima Exposición Rural de Ganadería, Industria y Comercio de Coronel Suárez, donde se presentará el domingo 11 de octubre a las 19:00 horas.

La noticia fue comunicada por Roberto Olmedo, gerente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez, quien también compartió detalles sobre los avances en la organización, la participación de cabañas ganaderas, la oferta comercial y las mejoras en la infraestructura del predio ferial.

La confirmación de este destacado número musical da inicio al armado definitivo de la agenda del evento, que incluirá también a artistas locales y regionales. Desde la entidad ruralista se anticipó que los precios de las entradas se anunciarán próximamente.

Genética y actividad ganadera

El segmento ganadero muestra un gran interés, con un número elevado de inscripciones de cabañas tradicionales. Para esta edición, la muestra contará con el respaldo de la Asociación Criadores de Shorthorn, que se suma a los patrocinadores habituales como las asociaciones de Angus y Hereford.

Según Roberto Olmedo, el sector está experimentando una reactivación, donde la inversión en genética se ha vuelto prioritaria para los productores, lo que convierte a los remates de la exposición en una plataforma esencial para la compra de reproductores con certificación sanitaria y altos estándares de calidad.

Ejes destacados de la exposición

Obras en el sector Criollos: Se realizaron inversiones en infraestructura para optimizar las actividades tradicionalistas, que incluirán pruebas de rienda, destrezas de tambores y concursos de paleteadas.

Gastronomía institucional: Las carpas gestionadas por instituciones locales han alcanzado su capacidad máxima y cuentan con lista de espera, ofreciendo platos elaborados y espectáculos artísticos en espacios cubiertos.

Presencia comercial y agroindustrial: La demanda de stands para empresas de maquinaria agrícola, insumos y servicios ha ocupado prácticamente todas las parcelas disponibles.

Con una combinación de propuestas ganaderas, comerciales, gastronómicas y espectáculos de gran convocatoria, la institución ruralista se prepara para recibir a miles de visitantes de toda la región.