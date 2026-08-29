Talleres empata con Central Córdoba en un duelo electrizante en el Kempes

Talleres disputa un duelo decisivo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, comenzó a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes y tiene a Jorge Sampaoli bajo una fuerte presión por la necesidad de conseguir un triunfo.

La “T” llega en el último lugar de la Zona A, con apenas cuatro puntos en seis partidos.

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El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y el soporte de Bryan Ferreyra en el VAR. Ambos equipos disputan un cruce directo en la parte baja de la tabla, donde ganar resulta indispensable para mantener vivas las aspiraciones de pelear la clasificación.

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En su última actuación, la "T" igualó 2-2 en condición de local ante Rosario Central. Aquel partido, donde empezó arriba pero no pudo sostener la ventaja, dejó un clima tenso y la obligación de dar una respuesta inmediata ante su gente.

Por su parte, Central Córdoba llega a la capital cordobesa en plena etapa de ajuste táctico bajo la conducción de Sebastián Domínguez. El conjunto santiagueño viene de caer ante Tigre en Victoria.

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Formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain, Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini, Gabriel Báez, Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Lautaro Ortíz, Valentín Depietri, Rick y Agustín Álvarez.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel y Darío Cáceres; Diego Barrera, Tiago Cravero o Marcos Iacobellis, Matías Vera, Fernando Martínez y Horacio Tijanovich; Leonardo Sequeira o Lucas Salas y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

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