La emoción del papá de Lautaro Ortíz antes de su debut como titular en Talleres: "No tengo palabras"

Para Lautaro Ortíz, la noche de este sábado será inolvidable. El juvenil de Talleres tendrá su primera oportunidad como titular en Primera División cuando la “T” reciba a Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Pero la emoción no será solamente del futbolista. A miles de kilómetros de cualquier estadística o formación, su familia también vivirá un momento que comenzó a construirse hace años, cuando Lautaro llegó al club siendo apenas un niño.

Su papá, Mario Fabián Ortíz, habló antes del encuentro y no pudo contener las lágrimas al recordar el camino recorrido por su hijo.

“Estoy emocionado. No puedo hablar”, reconoció, todavía conmovido por la noticia. Y agregó, orgulloso como padre pero también como hincha de Talleres: “Gracias a Dios se le dio y ahora tiene la oportunidad de ser titular. Ojalá que Dios quiera que le vaya bien”.

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“Es un sacrificio levantarse a las 7 de la mañana”

Detrás de la aparición de un juvenil en Primera hay muchas horas de entrenamiento, viajes, madrugones y esfuerzo familiar. En el caso de Lautaro, ese camino comenzó hace seis años, cuando llegó a Talleres para iniciar su formación en las divisiones inferiores.

“Es un sacrificio tanto de él como de nosotros, los padres. Es levantarse a las 7 de la mañana y entrenar. Después tiene doble turno. Es todo un sacrificio”, contó Mario.

El juvenil nació en Córdoba Capital el 16 de enero de 2008 y llegó a Talleres en la categoría cebollitas. Desde entonces, recorrió todas las divisiones formativas de la institución de barrio Jardín hasta alcanzar el plantel profesional.

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Su papá destacó justamente ese recorrido y el esfuerzo que hubo detrás de la llegada a Primera: “Hace seis años que está en Talleres y gracias a Dios hoy va a ser titular acá. No tengo palabras para lo que estamos viviendo”.

La noticia llegó por un mensaje en el grupo familiar

La confirmación de que Lautaro iba a ser titular tuvo una escena especialmente emotiva. El juvenil decidió comunicarle la noticia a sus seres queridos a través del grupo familiar que comparte con sus padres y su hermana.

“Hoy me mandó un mensaje que tenemos un grupo en la familia y lo puso él: ‘Voy a ser titular’”, contó Mario.

La reacción fue inmediata.

“Apenas vi el celular y dijo ‘familia, voy a ser titular’, se me caían las lágrimas. No, no, estoy emocionado. La verdad que no puedo hablar. Una emoción tremenda”, relató.

El grupo está integrado por Mario, su esposa, su hija y Lautaro. Pero la noticia rápidamente se extendió a otros integrantes de la familia.

“Cuando veníamos en el auto traje a mi mamá también. Ella vino al partido pasado y ahí se enteró. También se enteró una nieta que traigo porque pusieron en Instagram que iba a ser titular. Imaginate la emoción”, contó.

El consejo de su papá antes de salir a la cancha

Más allá de los nervios propios de una noche tan importante, Mario sabe que su hijo tiene que hacer aquello que aprendió durante todos estos años.

“Yo le dije: ‘Hacé lo que sabés hacer, quedate tranquilo’”, contó.

Y reconoció que la responsabilidad será grande: “Sé que los nervios van a estar porque es así, es duro ser titular. Pero hay que verlo en la cancha y Dios quiera que le vaya bien”.

Para la familia, además, el estreno llega en un momento particular para Talleres, que necesita sumar puntos y encontrar respuestas después de un comienzo irregular en el campeonato.

Sampaoli apuesta por el juvenil

Jorge Sampaoli decidió realizar dos modificaciones respecto del equipo que viene de igualar 2-2 frente a Rosario Central. Una será el regreso de Matías Catalán, recuperado de la lesión que lo había marginado de algunos encuentros.

La otra tendrá como protagonista a Lautaro Ortíz, quien tendrá su primera titularidad en la Primera de Talleres.

El juvenil ya había tenido su estreno absoluto ante Platense, donde sumó sus primeros minutos con el plantel profesional. Ahora, Sampaoli decidió darle una responsabilidad mayor y lo pondrá desde el comienzo ante Central Córdoba.

Para Ortíz será una prueba importante: deberá afrontar desde el inicio un partido en el que Talleres necesita volver a ganar y recuperar terreno en el Torneo Clausura.

Para su familia, en cambio, será mucho más que un partido.

“Escuchar que nombren a mi hijo... no, no, no. Una emoción tremenda”, cerró Mario, entre lágrimas y orgullo, mientras aguardaba el momento más esperado: ver a Lautaro salir al césped del Kempes como titular de Talleres.

Entrevista de Nicolás Nuñez.