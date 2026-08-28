Facundo Arana recuerda a Pepe Soriano y defiende la cultura en tiempos de recortes

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- En un emotivo llamado a la defensa de la cultura, el actor Facundo Arana solicitó que "no matemos a la cultura". Este reclamo surge en el contexto de los recortes que el Gobierno Nacional está llevando a cabo sobre el INCAA y el Instituto Nacional del Teatro. Arana recordó con cariño su experiencia junto a uno de los grandes de la actuación argentina, Pepe Soriano.

El actor retoma su papel en la obra "Visitando al Señor Green", que ya había interpretado hace más de 20 años bajo la dirección de Santiago Doria. En aquella época, su compañero protagónico era Soriano, figura emblemática del teatro nacional. Actualmente, Jorge Suárez ocupa ese lugar. En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Arana expresó que Suárez "era muy amigo de Pepe", y afirmó: "Yo te prometo que Pepe hubiera dicho '¿Van a hacer 'Green'? Que la haga Jorge'. Lo digo con autoridad".

La obra, que se estrena el próximo 9 de septiembre en el Multiteatro, se centra en las relaciones humanas en una era digital. En este sentido, Arana señaló que el ser humano evoluciona, pero los conflictos sobre la conexión entre diferentes mundos persisten. "Esta obra es una demostración muy amorosa de cómo dos mundos que son totalmente opuestos pueden coexistir", explicó.

La trama invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propios mundos y cómo estos pueden ser habitados por personas similares, a pesar de las diferencias. Arana subrayó que no se trata de un enfrentamiento entre el bien y el mal, sino de la coexistencia de universos distintos.

En el marco de la conversación, también se abordaron las divisiones políticas actuales. Arana hizo hincapié en la importancia de buscar la honestidad y la capacidad en los líderes, independientemente de su afiliación política. "Quien separa es aquel al que hay que tenerle cuidado. Son un millón de cada lado y en el medio está todo el país", comentó.

La situación del sector cultural es crítica, especialmente por los recortes en el INCAA y el Instituto Nacional del Teatro. Arana enfatizó que es necesario eliminar lo que no funciona, pero advirtió: "No mates al perro, que es la cultura". Este mensaje resuena en un momento en que la comunidad artística se siente amenazada por decisiones gubernamentales que afectan su sustento.