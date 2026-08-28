Facundo Arana recuerda a Pepe Soriano y defiende la cultura en tiempos de recortes
El reconocido actor se reincorpora a "Visitando al Señor Green", obra que interpretó junto a Soriano hace más de 20 años. Su mensaje es claro: hay que cuidar la cultura ante los recortes del Gobierno.
FOTO: Facundo Arana.
Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- En un emotivo llamado a la defensa de la cultura, el actor Facundo Arana solicitó que "no matemos a la cultura". Este reclamo surge en el contexto de los recortes que el Gobierno Nacional está llevando a cabo sobre el INCAA y el Instituto Nacional del Teatro. Arana recordó con cariño su experiencia junto a uno de los grandes de la actuación argentina, Pepe Soriano.
El actor retoma su papel en la obra "Visitando al Señor Green", que ya había interpretado hace más de 20 años bajo la dirección de Santiago Doria. En aquella época, su compañero protagónico era Soriano, figura emblemática del teatro nacional. Actualmente, Jorge Suárez ocupa ese lugar. En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, Arana expresó que Suárez "era muy amigo de Pepe", y afirmó: "Yo te prometo que Pepe hubiera dicho '¿Van a hacer 'Green'? Que la haga Jorge'. Lo digo con autoridad".
La obra, que se estrena el próximo 9 de septiembre en el Multiteatro, se centra en las relaciones humanas en una era digital. En este sentido, Arana señaló que el ser humano evoluciona, pero los conflictos sobre la conexión entre diferentes mundos persisten. "Esta obra es una demostración muy amorosa de cómo dos mundos que son totalmente opuestos pueden coexistir", explicó.
La trama invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propios mundos y cómo estos pueden ser habitados por personas similares, a pesar de las diferencias. Arana subrayó que no se trata de un enfrentamiento entre el bien y el mal, sino de la coexistencia de universos distintos.
En el marco de la conversación, también se abordaron las divisiones políticas actuales. Arana hizo hincapié en la importancia de buscar la honestidad y la capacidad en los líderes, independientemente de su afiliación política. "Quien separa es aquel al que hay que tenerle cuidado. Son un millón de cada lado y en el medio está todo el país", comentó.
La situación del sector cultural es crítica, especialmente por los recortes en el INCAA y el Instituto Nacional del Teatro. Arana enfatizó que es necesario eliminar lo que no funciona, pero advirtió: "No mates al perro, que es la cultura". Este mensaje resuena en un momento en que la comunidad artística se siente amenazada por decisiones gubernamentales que afectan su sustento.
Lectura rápida
¿Qué dijo Facundo Arana?
Solicitó que no se "mate a la cultura" en medio de recortes gubernamentales.
¿Con quién trabaja actualmente?
Comparte escenario con Jorge Suárez en la obra "Visitando al Señor Green".
¿Cuándo se estrena la obra?
El estreno está programado para el 9 de septiembre en el Multiteatro.
¿Qué tema aborda la obra?
La obra explora las relaciones humanas en un contexto de diferencias y mundos opuestos.
¿Cuál es su opinión sobre la política actual?
Arana aboga por líderes honestos y competentes, sin importar su partido político.
[Fuente: Noticias Argentinas]