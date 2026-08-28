Rally Mundial: Pajari supera a Paddon tras un duro viernes en Paraguay

El joven Sami Pajari de Toyota salió victorioso de una dura jornada inaugural del Rally de Paraguay -la Ronda 11 del FIA WRC- con una ventaja de 11,9 segundos sobre Hayden Paddon de Hyundai tras un viernes dramático en el que la punta cambió varias veces de manos.

El finlandés, que busca su tercera victoria consecutiva en el Campeonato Mundial 2026 tras sus triunfos en Estonia y Finlandia, comenzó la tanda de la tarde cuarto en la general y a 33,2 segundos del líder, pero aprovechó los problemas con los neumáticos que siguieron afectando a casi todos los participantes del Rally1.

Al final de las ocho etapas, Pajari lideraba por delante de Paddon, con el líder del campeonato, Elfyn Evans, a 56,3 segundos en la tercera posición. Adrien Fourmaux completó los cuatro primeros puestos a pesar de sufrir sus propios problemas.

Paddon había sido el inesperado líder del mediodía tras sobrevivir a una brutal tanda inicial mejor que la mayoría, pero su ventaja de 23,9 segundos comenzó a reducirse inmediatamente después de la asistencia.

Fourmaux marcó el ritmo en el segundo paso por Cambyreta antes de volver a hacerlo en Nueva Alborada, donde Paddon sufrió una delaminación en el neumático delantero derecho. El retraso bastó para que Evans se hiciera con el liderato del rally por un estrecho margen de 0,5 segundos. Pero duró poco.

La segunda pasada por la prueba más larga del rally, Yerbatera (33,88 km), trajo consigo una nueva serie de problemas. El neumático trasero derecho de Evans empezó a delaminarse y acabó desintegrándose por completo, obligando al galés a llegar a meta con su GR Yaris Rally1 sobre la llanta.

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Pajari, por su parte, completó la etapa sin contratiempos y fue el más rápido, con una ventaja de 0,1 segundos sobre su compañero de equipo en Toyota, Oliver Solberg.

Paddon también llegó a meta con el neumático trasero izquierdo delaminado, perdiendo 20,8 segundos con respecto a Pajari, pero logró mantener la segunda posición.

«Fue una carrera muy limpia para mí», explicó Pajari. «Creo que es cuestión de suerte si pinchas o no. Tengo que estar contento con nuestro rendimiento. Aún es pronto en este rally y ya han pasado muchas cosas».

Pajari llegó a la superespecial del Autódromo Alfredo Scheid con una ventaja de 12,4 segundos y solo cedió medio segundo para terminar el viernes con 11,9 segundos de ventaja.

Tras superar una fuga de agua y un desprendimiento de neumáticos durante la mañana, llegar a la parada nocturna en cabeza de la parrilla representó un logro considerable.

«Después de todo lo que ha pasado, estamos bastante bien en la clasificación, pero solo es viernes», dijo. «Creo que los próximos días serán los más exigentes. De momento, estamos bastante bien».

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El segundo puesto de Paddon sigue siendo igualmente destacable en su primera participación en un rally de tierra de máxima categoría del WRC desde 2018.

El piloto de Hyundai lideró un rally del WRC por primera vez desde el Rally de Portugal de este mismo año y, a pesar de sufrir problemas con los neumáticos en Nueva Alborada y Yerbatera durante la tarde, se mantiene firme en la lucha por la victoria.

«Creo que todos han tenido problemas, así que si podemos salir de dos tramos con pinchazos y aún así estar cerca de la victoria, hemos tenido mala suerte y suerte a la vez», reflexionó. Un día duro, y lo más preocupante es que creo que este va a ser el día más fácil del rally».

Evans se mantiene tercero, a 44,4 segundos de Paddon, tras sufrir deslaminaciones de neumáticos en ambas pasadas por Yerbatera. El líder del campeonato había tomado brevemente el control del rally en el SS6 antes de que su segundo problema echara por tierra gran parte de su avance.

Fourmaux se sitúa cuarto, a 1 minuto y 51,3 segundos, a pesar de haber sido posiblemente el piloto más rápido el viernes, cuando no tuvo problemas. El francés ganó cuatro de los ocho tramos del día, pero perdió casi 90 segundos cambiando un neumático en Yerbatera por la mañana y luego completó la repetición de la etapa por la tarde con ambos neumáticos traseros desinflados.

«Ya me conocen, no me rendiré», insistió. «Llegaré hasta el final y veremos hasta dónde podemos llegar».

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Josh McErlean completa el top cinco. El piloto de M-Sport Ford había sido segundo al mediodía y se mantenía a solo 9,8 segundos del líder tras el SS6, antes de detenerse para cambiar una rueda en Yerbatera y perder más de dos minutos.

El favorito local, Diego Domínguez, protagonizó una de las mejores actuaciones del día para mantenerse sexto en la general y liderar el WRC2 con 39,4 segundos de ventaja sobre Gus Greensmith, que ocupa la séptima posición.

Solberg es octavo, a 3 minutos y 33,3 segundos del líder, después de que su prometedor inicio se viera truncado en el primer Yerbatera cuando su motor se caló al frenar y no volvió a arrancar. Los espectadores finalmente empujaron su Toyota para arrancarlo antes de que un pinchazo posterior provocara un retraso adicional.

Los abandonos comenzaron mucho antes. Takamoto Katsuta volcó a solo dos kilómetros del inicio del primer tramo del rally, Thierry Neuville se retiró tras dañar la suspensión trasera izquierda de su Hyundai en la misma prueba y el día del vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier, terminó en el SS3 tras una suspensión temporal. La reparación falló.

Se prevén fuertes lluvias para la etapa del sábado, que suma otros 137,34 km a lo largo de nueve etapas, incluyendo la completamente nueva prueba Bella Vista Sur y una velada ''Súper Especial'' en la Costanera de Encarnación.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com