Instituto luchó, pero perdió ante Platense y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina
Tras el 1-1 en los noventa reglamentarios, la "Gloria" cayó 3-1 en los penales con un enorme Juan Pablo Cozzani en el arco del frente.
27/08/2026 | 23:47Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto enfrenta a Platense por Copa Argentina. (Prensa IACC)
Instituto no pudo, perdió por penales ante Platense y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina.
El conjunto de Diego Flores empató 1-1 en el tiempo reglamentario por los goles de Matías Tissera, para Instituto y de Tomás Silva para Platense. En los penales, Juan Pablo Cozzani se vistió de figura atajando tres remates para que su equipo se quede con la tanda por 3-1.
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¡EL CALAMAR ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!— TyC Sports (@TyCSports) August 28, 2026
Con Cozzani como héroe, #Platense se impuso 3-1 ante #Instituto en la tanda de penales y se metió entre los ocho mejores de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/go17xy3FWc
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El equipo de Martín Palermo se metió en cuartos de final donde enfrentará a Estudiantes de La Plata, que venció a Barracas Central también en esta jornada.
Platense sigue viviendo un momento soñado desde la llegada de Martín Palermo. "El Calamar" viene de eliminar a Coquimbo Unido en octavos de Libertadores y está en cuartos del torneo más importante a nivel continental.
Por su parte, Instituto no pudo meterse en cuartos por primera vez en su historia y debe volver a concentrarse en el Torneo Clausura que lo tiene como puntero de la zona A.
"La Gloria" jugará en la fecha siete del campeonato en el Monumental de Alta Córdoba el próximo lunes desde las 21:15 ante San Lorenzo.
A los 30 minutos, Matías Tissera abrió el marcador para la "Gloria" con un gran remate cruzado tras un buen pase de Jhon Córdoba. El gol fue convalidado luego de una revisión del VAR.
El empate de Platense llegó en el comienzo de la segunda parte cuando tras un rebote de Marcos Ledesma, la pelota fue rescatada antes de que salga y Tomás Silva aprovechó y anotó la igualdad.
Juan Pablo Cozzani se hizo gigante en la tanda de penales tapando tres de los cuatro que pateó Instituto. Los futbolistas del "Calamar" no fallaron ninguno y Platense ganó 3-1.
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Lectura rápida
1. ¿Qué equipo enfrenta a Platense en la Copa Argentina?
Instituto enfrenta a Platense en la Copa Argentina.
2. ¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el jueves a las 21:15.
3. ¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s.
4. ¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro del partido es Leandro Rey Hilfer.
5. ¿Cuál es el desempeño reciente de Instituto?
Instituto ha ganado seis de los últimos ocho partidos y es primero en su zona del Torneo Clausura.