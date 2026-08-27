Instituto luchó, pero perdió ante Platense y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina

Instituto no pudo, perdió por penales ante Platense y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina.

El conjunto de Diego Flores empató 1-1 en el tiempo reglamentario por los goles de Matías Tissera, para Instituto y de Tomás Silva para Platense. En los penales, Juan Pablo Cozzani se vistió de figura atajando tres remates para que su equipo se quede con la tanda por 3-1.

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¡EL CALAMAR ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!



Con Cozzani como héroe, #Platense se impuso 3-1 ante #Instituto en la tanda de penales y se metió entre los ocho mejores de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/go17xy3FWc — TyC Sports (@TyCSports) August 28, 2026

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El equipo de Martín Palermo se metió en cuartos de final donde enfrentará a Estudiantes de La Plata, que venció a Barracas Central también en esta jornada.

Platense sigue viviendo un momento soñado desde la llegada de Martín Palermo. "El Calamar" viene de eliminar a Coquimbo Unido en octavos de Libertadores y está en cuartos del torneo más importante a nivel continental.

Por su parte, Instituto no pudo meterse en cuartos por primera vez en su historia y debe volver a concentrarse en el Torneo Clausura que lo tiene como puntero de la zona A.

"La Gloria" jugará en la fecha siete del campeonato en el Monumental de Alta Córdoba el próximo lunes desde las 21:15 ante San Lorenzo.

A los 30 minutos, Matías Tissera abrió el marcador para la "Gloria" con un gran remate cruzado tras un buen pase de Jhon Córdoba. El gol fue convalidado luego de una revisión del VAR.

El empate de Platense llegó en el comienzo de la segunda parte cuando tras un rebote de Marcos Ledesma, la pelota fue rescatada antes de que salga y Tomás Silva aprovechó y anotó la igualdad.

Juan Pablo Cozzani se hizo gigante en la tanda de penales tapando tres de los cuatro que pateó Instituto. Los futbolistas del "Calamar" no fallaron ninguno y Platense ganó 3-1.

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