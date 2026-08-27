La selección argentina de básquet venció a Puerto Rico en las eliminatorias para el Mundial

La Selección Argentina de básquet comenzó este jueves una nueva etapa en el camino hacia la Copa del Mundo FIBA 2027 venciendo a Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, por la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas.

El equipo de Pablo Prigioni se impuso ante su par por un resultado de 89-75 con Gabriel Deck como máximo anotador del equipo.

Argentina llegaba a esta instancia con un registro de cinco victorias y una derrota, ubicado en el tercer puesto del Grupo F. Por delante aparecen Canadá, con seis triunfos, y Uruguay, también con cinco victorias y una caída.

Una de las particularidades de esta segunda fase es que los resultados obtenidos durante la primera ronda se arrastran, por lo que cada partido adquiere una importancia especial en la pelea por la clasificación.

Un formato que no permite relajarse

La segunda ronda está conformada por dos grupos de seis selecciones. Los equipos disputarán tres ventanas entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

Al finalizar la competencia, los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán la clasificación al Mundial, por lo que el continente americano tendrá siete representantes en Qatar 2027.

Argentina comparte el Grupo F con Canadá, Uruguay, Puerto Rico, Bahamas y Panamá.

El seleccionado llega con la intención de aprovechar la localía ante Puerto Rico antes de afrontar uno de los desafíos más importantes de la ventana: la visita a Canadá.

El calendario de Argentina

Tras el triunfo de este jueves, la Selección viajará a Canadá para enfrentar al conjunto local el lunes 31 de agosto desde las 20.10 en Quebec. Ambos partidos serán televisados por TyC Sports y DSports.

La próxima ventana será en noviembre, con dos partidos como local ante Bahamas y Canadá. Finalmente, entre febrero y marzo de 2027, Argentina cerrará la fase clasificatoria con visitas a Puerto Rico y Bahamas.