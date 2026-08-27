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Los Leones se enfrentan a Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey Masculino

Este viernes a las 15:30, Los Leones se medirán ante Alemania en una semifinal histórica del Mundial de Hockey en Países Bajos y Bélgica.

27/08/2026 | 20:14Redacción Cadena 3

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Los Leones buscan la primera final mundialista de su historia.

FOTO: Los Leones buscan la primera final mundialista de su historia.

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Buenos Aires, 27 agosto (NA) – Los Leones, la Selección argentina de hockey masculino, disputarán este viernes la semifinal del Mundial, donde se enfrentarán a Alemania.

El encuentro está programado para las 15:30 (horario argentino) y se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN.

El ganador de este partido avanzará a la final, donde se medirá con el triunfador del duelo entre Países Bajos y España, que se enfrentarán desde las 13:00 del mismo día.

Los Leones han alcanzado una actuación histórica en este Mundial y están a un paso de lograr el mejor resultado desde su primera participación en 1971 en Barcelona.

En esta decimosexta edición de la Copa del Mundo, el equipo argentino tiene la oportunidad de conseguir su segunda medalla, ya que su única vez en el podio fue en 2014, cuando obtuvieron la medalla de bronce.

Hasta llegar a esta semifinal, la Selección argentina terminó la fase de grupos en segundo lugar, logrando victorias contundentes ante Japón y Nueva Zelanda, aunque cayó ante el equipo neerlandés. En la segunda ronda, avanzó al superar a Inglaterra e India.

Este partido será un gran desafío, ya que se enfrentarán a uno de los equipos más destacados del mundo y actual campeón del torneo: Alemania.

El conjunto germano es el segundo equipo con más medallas en la historia del hockey masculino, acumulando un total de nueve medallas: tres de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién juega en la semifinal?
Los Leones se enfrentarán a Alemania.

¿Cuándo es el partido?
El encuentro se jugará este viernes a las 15:30.

¿Dónde se puede ver el partido?
Se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN.

¿Qué se juegan Los Leones?
Un lugar en la final del Mundial de Hockey Masculino.

¿Cuál es el logro más importante de Los Leones?
Buscan su segunda medalla, tras el bronce en 2014.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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