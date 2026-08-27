El clima en Buenos Aires para este viernes 28 de agosto: el invierno comienza a ceder
El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas entre 10 y 17 grados en el AMBA. La mañana será fresca, pero el sol brillará durante la tarde. El fin de semana no traerá lluvias.
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Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Este viernes 28 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque con una mañana algo fría.
Según el pronóstico oficial de la Agencia Noticias Argentinas, se anticipan temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados, comenzando con marcas más bajas durante las primeras horas y un aumento progresivo hacia la tarde.
Por la mañana, se prevé algo de nubosidad, aunque las condiciones mejorarán a medida que avance el día. Para la tarde, se espera una abundante presencia de sol, lo que caracterizará a esta jornada como templada.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
El pronóstico meteorológico también es positivo para el sábado y domingo en el AMBA.
De acuerdo con el SMN, no se anticipan lluvias para el fin de semana, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, acompañadas de un notable sol.
Así, tras una mañana fresca este viernes, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense podrán disfrutar de un fin de semana con condiciones estables, temperaturas amenas y mucho sol.
Este clima propicio será ideal para realizar actividades al aire libre, con un cierre de semana y comienzo de fin de semana sin precipitaciones.
Agencia NA.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura esperada para el viernes?
Las temperaturas oscilarán entre 10 y 17 grados en el AMBA.
¿Cómo será la mañana del viernes?
Se anticipa una mañana fresca con algo de nubosidad.
¿Qué se espera para la tarde del viernes?
Se prevé mucha presencia de sol y condiciones templadas.
¿Habrá lluvias durante el fin de semana?
No se esperan lluvias durante el sábado y domingo.
¿Qué actividades se podrán realizar durante el fin de semana?
Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre.
[Fuente: Noticias Argentinas]