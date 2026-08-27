FOTO: El clima en Buenos Aires para este viernes 28 de agosto: el invierno comienza a ceder

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Este viernes 28 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque con una mañana algo fría.

Según el pronóstico oficial de la Agencia Noticias Argentinas, se anticipan temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados, comenzando con marcas más bajas durante las primeras horas y un aumento progresivo hacia la tarde.

Por la mañana, se prevé algo de nubosidad, aunque las condiciones mejorarán a medida que avance el día. Para la tarde, se espera una abundante presencia de sol, lo que caracterizará a esta jornada como templada.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico meteorológico también es positivo para el sábado y domingo en el AMBA.

De acuerdo con el SMN, no se anticipan lluvias para el fin de semana, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, acompañadas de un notable sol.

Así, tras una mañana fresca este viernes, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense podrán disfrutar de un fin de semana con condiciones estables, temperaturas amenas y mucho sol.

Este clima propicio será ideal para realizar actividades al aire libre, con un cierre de semana y comienzo de fin de semana sin precipitaciones.

Agencia NA.