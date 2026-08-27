Aldo Funes, empresario teatral, enfrentará juicio por abuso sexual a menor de 15 años

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El empresario teatral Aldo Funes se prepara para ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11, en un caso que lo involucra por abuso sexual de una joven que, en el momento de los hechos, contaba con 15 años.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el proceso contra Funes avanzará en el mencionado tribunal tras la confirmación, el pasado 16 de julio, de su elevación a juicio, lo que fue resultado de una apelación a una decisión anterior.

Los detalles sobre los jueces y el fiscal que se encargarán del caso se darán a conocer en el primer despacho del tribunal. Funes enfrentará cargos como presunto autor de tres episodios de abuso sexual agravado con acceso carnal, que implicaron violencia, amenazas y un contexto de abuso coactivo e intimidatorio, derivado de una relación de dependencia laboral.

En un paso previo, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había desestimado los recursos presentados por la defensa de Funes, lo que permitió que el caso avanzara a esta nueva instancia judicial. Asimismo, se ratificó el procesamiento de Sandra Verónica Carpena, madre de la víctima, como presunta cómplice de los abusos, manteniendo un embargo de diez millones de pesos sobre los bienes del productor.

En cuanto a la solicitud de prisión preventiva hecha por la parte querellante, el tribunal consideró que no existen riesgos que justifiquen tal medida, dado que tanto Funes como su madre se han presentado ante la justicia y la prohibición de contacto con la denunciante es suficiente en esta etapa del proceso.

Se señala que la madre de la menor habría instado a la joven a asistir a encuentros con el productor, con pleno conocimiento de que estos encuentros derivarían en relaciones sexuales no consentidas. Esto llevó a que se permitieran los abusos, a pesar de su obligación de cuidado como madre de una menor de edad.