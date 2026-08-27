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"El Colo" Barco debutó en el Chelsea y fue abucheado por los hinchas en la primera que tocó

El mediocampista argentino, llegado desde el Estrasburgo, fue de la partida en el partido de Copa de la Liga ante el Luton Town.

27/08/2026 | 16:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Valentín Barco debutó en el Chelsea. (Gentileza)

FOTO: Valentín Barco debutó en el Chelsea. (Gentileza)

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Valentín “Colo” Barco vivió un debut agitado con la camiseta del Chelsea. El mediocampista argentino, de 22 años, fue silbado por sectores de la hinchada en el Stamford Bridge durante su primer partido oficial con los Blues, disputado este jueves ante el Luton Town por la segunda ronda de la Carabao Cup (Copa de la Liga inglesa).

El ex Boca Juniors y Strasbourg arrancó como titular en el mediocampo del equipo dirigido por Xabi Alonso. Los abucheos se escucharon desde el primer toque de pelota y se prolongaron durante los primeros 15 minutos. 

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/Fin Código Embebido/

También fue silbido y abucheado tras un remate que se fue a la red lateral desde un ángulo cerrado, cerca de la tribuna visitante. 

La reacción se vincula con las secuelas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Barco, que no jugó minutos en aquel partido, ingresó al campo para celebrar el gol agónico de Lautaro Martínez y, al final del encuentro, se acercó a los jugadores ingleses. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese contexto recibió un cachetazo de Jude Bellingham, episodio que generó una breve trifulca y que quedó grabado en la memoria de muchos hinchas ingleses. 

El “Colo” llega al Chelsea tras su paso por Strasbourg y se suma a otros argentinos en el plantel, en un contexto en el que también Enzo Fernández había sido abucheado en el reciente debut de Premier League ante el Fulham

Lectura rápida

¿Quién debutó en el Chelsea?
Valentín “Colo” Barco debutó en el Chelsea.

¿Cuándo fue el debut?
El debut fue este jueves durante un partido de la Carabao Cup.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se disputó en el Stamford Bridge.

¿Cómo fue la reacción de la hinchada?
La hinchada silbó y abucheó a Barco durante su debut.

¿Por qué fue abucheado?
La reacción se relaciona con un episodio en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

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