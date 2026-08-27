Detienen en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, líder del Tren de Aragua en Perú

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Las fuerzas de seguridad colombianas llevaron a cabo la detención de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido como "Páez" o "Nairobi", en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Este individuo es considerado por las autoridades como uno de los principales líderes del Tren de Aragua en Perú y se le vincula estrechamente con el fallecido Héctor Guerrero Flores, apodado "Niño Guerrero", según lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de la red social X.

El mandatario detalló que Pérez Nieto era responsable de coordinar actividades delictivas como extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en diversas rutas estratégicas de Sur y Centroamérica. Además, se encuentra bajo la mira de las autoridades estadounidenses por estos crímenes.

La detención se enmarca en una ofensiva del nuevo Gobierno colombiano contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. Desde su asunción el 7 de agosto, De la Espriella ha priorizado la seguridad y la lucha contra grupos armados y criminales, afirmando que "Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal".

La operación también refleja un aumento en la cooperación en materia de seguridad entre Bogotá y Washington. Este jueves, el ministro de Defensa, Jorge Mora, se reunió en la capital con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para discutir acciones conjuntas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.