Detenciones del ICE en Connecticut aumentan a pesar de la oposición local

FOTO: Operativo del ICE en Connecticut destaca el aumento de detenciones, incluso en estados demócratas

Las autoridades federales de inmigración han llevado a cabo esta semana un operativo en la ciudad de Danbury, Connecticut, donde han detenido a decenas de personas, a pesar de la fuerte oposición de funcionarios y activistas locales.

La campaña de deportaciones impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump sigue su curso, incluso en estados donde predominan los gobiernos demócratas, como Connecticut, que han implementado leyes para restringir las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Recientes datos indican un notable aumento en los arrestos realizados por el ICE a nivel nacional durante los meses de junio y julio.

Agentes del ICE, en algunos casos cubiertos, han llevado a cabo detenciones en diversas ubicaciones de Danbury, incluyendo zonas residenciales, paradas de tráfico, parques, y en las cercanías de una escuela primaria y una guardería, según informaron el alcalde y activistas que han estado monitoreando los operativos desde su inicio el lunes.

Entre los arrestos, se destaca el caso de un padre que fue detenido mientras acompañaba a su hijo a la parada del autobús, según relató Clementina Lunar, defensora del grupo Danbury Unites for Immigrants. Hasta la noche del miércoles, su organización reportó al menos 50 arrestos que afectaron a unas 40 familias, mientras que muchos otros se encuentran ocultos por temor a ser detenidos.

"Estamos hablando de madres con bebés y niños en edad escolar a quienes, lamentablemente, se les ha arrebatado a quien llevaba el sustento", afirmó Lunar. "ICE ha estado aterrorizando" a la ciudad, agregó.

Casi un tercio de los 90.000 habitantes de Danbury son hispanos o latinos, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, y una proporción similar nació en otro país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) justificó las acciones del ICE, indicando que se han abordado "amenazas a la seguridad pública", arrestando al menos a cuatro individuos con condenas por delitos violentos que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal.

Funcionarios locales, estatales y federales de Connecticut han criticado los operativos del ICE, señalando que están causando un trauma significativo entre los estudiantes justo al inicio del ciclo escolar.

"El ICE no apunta a las escuelas, pero no permitiremos que los delincuentes se escondan en las escuelas de nuestra nación y pongan en riesgo la seguridad de los niños", enfatizó la agencia.

Datos internos del ICE indican que los arrestos han aumentado drásticamente en los últimos meses, tras recibir miles de millones de dólares del Congreso para intensificar las operaciones de detención y deportación, así como la incorporación de miles de agentes en el último año. En julio, casi 50.000 personas fueron arrestadas, una cifra récord para el segundo mandato de Trump, según datos analizados por Deportation Data Project, con sede en U.C. Berkeley y UCLA.

Si bien muchos de los arrestos se registraron en Texas, Florida y otros estados que han colaborado con la política migratoria de Trump, las detenciones han crecido a nivel nacional, incluso en estados con legislaciones que buscan limitar las operaciones del ICE, como Nueva Jersey.

En Danbury, los manifestantes han tenido enfrentamientos tensos con agentes del ICE, quienes, según activistas, han utilizado gas pimienta en al menos una ocasión. El alcalde Roberto Alves, originario de Brasil, afirmó que entre los detenidos hay una persona que ha residido en la ciudad durante 30 años, con permiso de trabajo, que paga impuestos y está en proceso de obtener la residencia permanente.

"También están deportando a las personas que hacen las cosas bien. Ya no podemos tolerar eso", expresó el alcalde. "Estamos hartos de lo que estamos viendo".

Alves también acusó a los agentes del ICE de incurrir en perfilamiento racial al apuntar a personas en espacios públicos, una acusación que el DHS ha desmentido.

El Departamento de Justicia está impugnando una ley reciente en Connecticut que prohíbe a los agentes del ICE cubrirse el rostro y establece áreas protegidas, incluidas escuelas e iglesias, donde no se pueden realizar arrestos por infracciones civiles de inmigración. El ICE sostiene que esta ley es inconstitucional y funcionarios locales y estatales han señalado que puede que no tengan la autoridad para arrestar a agentes federales.