Córdoba prepara el operativo para recibir al papa León XIV: habrá un comando unificado de seguridad

FOTO: La Iglesia organiza la histórica visita del Papa León XIV a Argentina para noviembre

Córdoba comenzó a ajustar los detalles para la llegada del papa León XIV, en el marco de una planificación que involucra al Gobierno nacional, la Provincia y la Municipalidad de Córdoba. Uno de los principales ejes será la seguridad, que estará coordinada mediante un comando unificado de acción durante toda la estadía del pontífice en Argentina.

Así lo explicó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández, quien participó de las reuniones preparatorias convocadas por las autoridades nacionales. Según detalló, en los próximos días se definirán aspectos centrales de la agenda y del recorrido que realizará el Papa en la ciudad.

Fernández señaló que una delegación del Vaticano ya realizó un primer relevamiento en junio y que una segunda comitiva llegará en los primeros días de septiembre para avanzar en los detalles de la visita a Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

“Fue muy importante la reunión de ayer porque quedaron muchas cosas en claro y otras que vamos a clarificar en los próximos días”, explicó el funcionario en diálogo con Cadena 3.

Seguridad coordinada entre Nación y Provincia

Uno de los puntos centrales de la organización será el dispositivo de seguridad. Fernández explicó que estará integrado por las distintas jurisdicciones y coordinado por el Gobierno nacional.

“Cuando el Papa llega a Argentina hasta que se va, va a haber una seguridad integrada entre cada una de las jurisdicciones coordinada por el Gobierno Nacional”, sostuvo.

El funcionario aclaró que todavía no se definió qué fuerzas federales participarán específicamente en Córdoba, aunque remarcó que Nación puso a disposición todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la visita.

La planificación estará dividida en distintos equipos. La Secretaría de Seguridad de la Nación trabajará junto al Ministerio de Seguridad de Córdoba en el operativo, mientras que otros organismos se ocuparán de la logística, la infraestructura y los aspectos vinculados con la organización de los eventos.

El Vaticano tendrá la última palabra sobre el recorrido

Fernández destacó que la organización estará fuertemente condicionada por las decisiones de los representantes de la Santa Sede. La comitiva del Vaticano será la encargada de definir los espacios, recorridos y requerimientos técnicos necesarios.

“Es el Vaticano y los representantes de la Santa Sede los que van a planificar no sólo la presencia, sino también el recorrido, los espacios, lo necesario, la técnica y la infraestructura necesaria para montar cada uno de los eventos”, explicó.

Desde la Municipalidad aseguraron que existe plena disposición para acompañar esas definiciones y realizar los aportes necesarios a partir de la experiencia de Córdoba en la organización de grandes acontecimientos.

Entre los lugares que podrían formar parte de la agenda se encuentran FADEA, el Arzobispado y la Catedral, aunque todavía resta la confirmación oficial del Vaticano.

Córdoba espera a más de un millón de visitantes

Otro de los grandes desafíos será la llegada de personas desde distintos puntos del país y de países limítrofes. Fernández destacó que el impacto de la visita no se limitará a la jornada en la que estará el Papa, ya que muchos visitantes podrían llegar antes o permanecer algunos días después.

En ese sentido, la Municipalidad y la Provincia trabajan junto al sector privado, especialmente con los rubros de hotelería, gastronomía y servicios, para preparar la infraestructura necesaria.

“Esperamos más de un millón de personas. Entonces es un desafío muy importante”, señaló Fernández.

El funcionario remarcó además que Córdoba cuenta con experiencia en la recepción de grandes eventos y con una amplia oferta hotelera y gastronómica, además de su conexión con otros destinos turísticos de la provincia.

Una organización entre distintas jurisdicciones

La planificación también contempla la coordinación con Buenos Aires y Luján, donde se desarrollarán otras actividades de la visita papal. Según Fernández, existe una “sana competencia” entre las jurisdicciones, pero el objetivo es evitar que esa competencia afecte la organización general.

“Hay una firme decisión liderada por el Gobierno Nacional de que tenemos que complementar acciones y no competir”, afirmó.

Mientras se aguardan las definiciones de la comitiva del Vaticano, Córdoba avanza con los preparativos para un acontecimiento que podría movilizar a una multitud y que representa un desafío logístico, turístico y de seguridad de gran magnitud.

El objetivo, según resumió Fernández, es que Argentina sea el mejor lugar que haya visitado el papa León XIV.

Informe de Luis Fernánden Echegaray.