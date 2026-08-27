FOTO: Mendoza: mujer de 31 años falleció tras caer desde un hotel y su novio fue detenido

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Una mujer de 31 años murió este jueves al caer desde la ventana de un quinto piso de un hotel, ubicado en la ciudad de Mendoza, mientras que la Justicia ordenó la detención de su novio e investigan un posible suicidio.

El hecho ocurrió durante esta madrugada en las inmediaciones del Hotel Aguas del Corral Hotel & Spa, situado en la calle Amigorena 36, donde falleció Tamara Daniela Schiaffini, al precipitarse desde la ventana de la habitación 502.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la pareja de la turista, Daniel Gazzoti, de 32 años, fue aprehendida en el Polo Judicial de la ciudad, mientras se investiga un presunto suicidio.

En un principio, el sospechoso expresó que ambos descansaban en la misma cama cuando escuchó ruidos y observó a Tamara sentada en la ventana. De acuerdo con su relato, "intentó sujetarla cuando se arrojó al exterior, sin lograr evitar la caída."

El fiscal de la causa, Oscar Mallá, consignó que peritos de la Policía Científica realizan pericias tendientes a esclarecer el suceso y se activó el protocolo de femicidio.