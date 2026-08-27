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Pullaro, Llaryora y Frigerio se reunieron con Santilli por la agenda de la Región Centro

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos mantuvieron un encuentro en Casa Rosada con el jefe de Gabinete. Analizaron obras viales, costos de la energía para grandes industrias y el régimen de zonas frías.

27/08/2026 | 15:47Redacción Cadena 3 Rosario

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Los gobernadores mantuvieron un encuentro en Casa Rosada con el jefe de Gabinete.

FOTO: Los gobernadores mantuvieron un encuentro en Casa Rosada con el jefe de Gabinete.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió este jueves en Casa Rosada con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en un encuentro con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para avanzar sobre distintos temas de interés para la Región Centro.

La reunión se realizó este mediodía en Buenos Aires y estuvo enfocada en la agenda de trabajo conjunto entre las tres provincias y el Gobierno nacional.

Entre los principales asuntos abordados estuvieron los proyectos vinculados a la red vial, una cuestión considerada estratégica por las administraciones provinciales para mejorar la infraestructura y la conectividad del corredor productivo de la región.

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Energía y zonas frías

Otro de los puntos planteados fue la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica, un tema de especial incidencia para el entramado productivo de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Los gobernadores también analizaron el régimen de zonas frías, cuyo tratamiento se encuentra en discusión en el Senado de la Nación.

El encuentro se enmarca en las gestiones que los mandatarios de la Región Centro vienen llevando adelante ante la Nación para coordinar políticas y plantear demandas comunes vinculadas a infraestructura, producción y energía.

Lectura rápida

¿Quiénes se reunieron en Casa Rosada? El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio.

¿Cuándo tuvo lugar la reunión? Este jueves al mediodía.

¿Dónde se realizó el encuentro? En Casa Rosada, Buenos Aires.

¿Por qué se reunieron los gobernadores? Para avanzar en temas de interés para la Región Centro, incluyendo infraestructura y energía.

¿Qué temas se abordaron en la reunión? Proyectos de la red vial y la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica.

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