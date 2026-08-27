La FIFA habilitó a Paredes, Molina y Almada a cumplir sus sanciones en los amistosos

FOTO: Incidentes tras el final del partido entre Argentina y España.

La FIFA autorizó que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada cumplan en partidos amistosos internacionales de clase "A" las suspensiones que recibieron por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este jueves que la Comisión Disciplinaria aprobó la presentación realizada para que los castigos puedan contabilizarse en encuentros amistosos u oficiales, según cuál se dispute primero.

"En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada", indicó la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

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• La AFA apelará las sanciones

Pese a la resolución favorable, la asociación aclaró que el conflicto con la FIFA todavía no está cerrado. La dirigencia espera conocer los fundamentos de las decisiones disciplinarias para presentar los recursos correspondientes.

La AFA señaló que buscará revertir los castigos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y anticipó que podría acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como última instancia.

"En defensa de sus derechos y los de sus futbolistas, la AFA se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones", expresó el comunicado.

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• Los castigos a los futbolistas

Paredes recibió la sanción más severa: fue suspendido por 10 partidos y deberá pagar una multa de 90.000 dólares. Molina, en tanto, fue castigado con siete encuentros y la misma penalidad económica.

Almada recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares. El español Gavi también fue sancionado con un partido y deberá abonar idéntica suma.

Por su parte, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, fue suspendido por tres encuentros y multado con 30.000 dólares por haber golpeado a Dani Olmo.

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• La sanción contra la AFA

La FIFA también impuso a la AFA una multa de 321.000 dólares por diferentes infracciones, entre ellas el despliegue de una bandera de las Islas Malvinas, la conducta incorrecta del equipo, los cánticos y gestos discriminatorios de los hinchas y las fallas de seguridad registradas durante los partidos.

Además, la Selección argentina deberá disputar sus próximos dos encuentros como local con una restricción del 50% de espectadores.

Del monto total de la sanción económica, 100.000 dólares deberán destinarse a un plan para combatir la discriminación. Una parte del castigo quedó en suspenso durante un período de prueba.

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