La FIFA habilitó a Paredes, Molina y Almada a cumplir sus sanciones en los amistosos
La AFA confirmó que el organismo aceptó su pedido, aunque anticipó que apelará los castigos y no descartó recurrir al TAS.
FOTO: Incidentes tras el final del partido entre Argentina y España.
La FIFA autorizó que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada cumplan en partidos amistosos internacionales de clase "A" las suspensiones que recibieron por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este jueves que la Comisión Disciplinaria aprobó la presentación realizada para que los castigos puedan contabilizarse en encuentros amistosos u oficiales, según cuál se dispute primero.
"En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada", indicó la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.
/Inicio Código Embebido/
Mundial 2026. Durísima sanción de FIFA a Argentina por los incidentes ante España y la bandera de Malvinas
La Comisión Disciplinaria impuso severas sanciones contra la Asociación del Fútbol Argentino y varios integrantes de la Selección por diferentes hechos ocurridos durante el Mundial.
/Fin Código Embebido/
• La AFA apelará las sanciones
Pese a la resolución favorable, la asociación aclaró que el conflicto con la FIFA todavía no está cerrado. La dirigencia espera conocer los fundamentos de las decisiones disciplinarias para presentar los recursos correspondientes.
La AFA señaló que buscará revertir los castigos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA y anticipó que podría acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como última instancia.
"En defensa de sus derechos y los de sus futbolistas, la AFA se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones", expresó el comunicado.
/Inicio Código Embebido/
Mundial 2026. La AFA apelará las sanciones de FIFA y podría llevar el caso al TAS
La Asociación del Fútbol Argentino busca reducir las severas sanciones a Paredes, Molina, Almada y Ayala tras los incidentes de la final del Mundial 2026 contra España.
/Fin Código Embebido/
• Los castigos a los futbolistas
Paredes recibió la sanción más severa: fue suspendido por 10 partidos y deberá pagar una multa de 90.000 dólares. Molina, en tanto, fue castigado con siete encuentros y la misma penalidad económica.
Almada recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares. El español Gavi también fue sancionado con un partido y deberá abonar idéntica suma.
Por su parte, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, fue suspendido por tres encuentros y multado con 30.000 dólares por haber golpeado a Dani Olmo.
/Inicio Código Embebido/
Repercusiones. Los medios internacionales reaccionaron a la sanción de FIFA a Argentina: "No saber perder"
Los medios españoles y británicos se refirieron a las sanciones contra la Selección argentina tras los incidentes en la final del Mundial 2026.
/Fin Código Embebido/
• La sanción contra la AFA
La FIFA también impuso a la AFA una multa de 321.000 dólares por diferentes infracciones, entre ellas el despliegue de una bandera de las Islas Malvinas, la conducta incorrecta del equipo, los cánticos y gestos discriminatorios de los hinchas y las fallas de seguridad registradas durante los partidos.
Además, la Selección argentina deberá disputar sus próximos dos encuentros como local con una restricción del 50% de espectadores.
Del monto total de la sanción económica, 100.000 dólares deberán destinarse a un plan para combatir la discriminación. Una parte del castigo quedó en suspenso durante un período de prueba.
/Inicio Código Embebido/
Fallo disciplinario. Sanciones de la FIFA: qué pasará con Paredes y Molina en los próximos torneos
Marcelo Bee Sellares, abogado especializado en Derecho Deportivo, dijo a Cadena 3 que no disputarían la Finalissima ante España, pero podrían llegar habilitados a la Copa América 2028.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué decidió la FIFA? Aprobó el pedido de la AFA para que las sanciones a los jugadores se cumplan en amistosos o partidos oficiales.
¿Quiénes fueron sancionados? Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala, Thiago Almada y Gavi recibieron distintas suspensiones.
¿Cuánto deberá pagar la AFA? La AFA enfrentará multas por un total de 321.000 dólares por incumplimientos durante el Mundial.
¿Qué restricciones enfrenta Argentina? Argentina jugará sus próximos dos partidos como local con un aforo reducido al 50 por ciento.
¿Qué se debe hacer con parte de la multa? 100.000 dólares de la multa total deberán destinarse a un plan contra la discriminación.
[Fuente: Noticias Argentinas]