Granizo y fuertes ráfagas en Las Rosas, San Genaro y la región

FOTO: Granizo en la zona de Las Rosas.

FOTO: Granizo en la zona de Las Rosas.

Granizo y fuertes ráfagas se registraron durante la mañana de este jueves en Las Rosas, San Genaro y otras localidades del sur de Santa Fe, en el marco de tormentas aisladas que afectan la región.

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El aviso meteorológico alcanza también a Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca, el Cordón Industrial y zonas aledañas. Se prevén precipitaciones, ráfagas fuertes, actividad eléctrica moderada y la posibilidad de caída puntual de granizo durante la jornada.

En Rosario, el cielo se presenta nublado y la temperatura es de 13,8 grados, con 78% de humedad y viento del sudeste de hasta 32 kilómetros por hora. Para este jueves se esperan tormentas aisladas durante la mañana, chaparrones por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche, con una máxima de 20 grados.