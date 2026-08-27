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Granizo y fuertes ráfagas en Las Rosas, San Genaro y la región

La inestabilidad afecta a distintas localidades del sur santafesino, con lluvias, actividad eléctrica y probabilidad de nuevas precipitaciones durante este jueves.

27/08/2026 | 09:38Redacción Cadena 3 Rosario

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Granizo en la zona de Las Rosas.

FOTO: Granizo en la zona de Las Rosas.

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Granizo y fuertes ráfagas se registraron durante la mañana de este jueves en Las Rosas, San Genaro y otras localidades del sur de Santa Fe, en el marco de tormentas aisladas que afectan la región.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El aviso meteorológico alcanza también a Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca, el Cordón Industrial y zonas aledañas. Se prevén precipitaciones, ráfagas fuertes, actividad eléctrica moderada y la posibilidad de caída puntual de granizo durante la jornada.

En Rosario, el cielo se presenta nublado y la temperatura es de 13,8 grados, con 78% de humedad y viento del sudeste de hasta 32 kilómetros por hora. Para este jueves se esperan tormentas aisladas durante la mañana, chaparrones por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche, con una máxima de 20 grados.

Lectura rápida

¿Qué fenómenos meteorológicos se registraron en Santa Fe? Granizo y fuertes ráfagas.

¿Dónde se reportaron estos fenómenos? En Las Rosas, San Genaro y otras localidades del sur de Santa Fe.

¿Qué se prevé para el resto del día? Precipitaciones, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible granizo.

¿Cuál es la temperatura en Rosario? La temperatura es de 13,8 grados.

¿Qué se espera para la tarde y noche en Rosario? Chaparrones por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche, con una máxima de 20 grados.

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