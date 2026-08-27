En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

El sorteo número 41341 de La Previa se realizó el jueves 27 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9534, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (La Cabeza).

27/08/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 41341, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9534, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9534
2° 5559
3° 3075
4° 3013
5° 4297
6° 7908
7° 1722
8° 7897
9° 5580
10° 4199
11° 8018
12° 9290
13° 6724
14° 1161
15° 8678
16° 4475
17° 9679
18° 4534
19° 9744
20° 6490

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41341 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9534.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Algunos de los números ganadores son 5559, 3075 y 3013.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf