La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.

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El número de sorteo 41341, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9534, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9534

2° 5559

3° 3075

4° 3013

5° 4297

6° 7908

7° 1722

8° 7897

9° 5580

10° 4199

11° 8018

12° 9290

13° 6724

14° 1161

15° 8678

16° 4475

17° 9679

18° 4534

19° 9744

20° 6490