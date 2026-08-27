La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.
El sorteo número 41341 de La Previa se realizó el jueves 27 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9534, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (La Cabeza).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41341, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9534, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9534
2° 5559
3° 3075
4° 3013
5° 4297
6° 7908
7° 1722
8° 7897
9° 5580
10° 4199
11° 8018
12° 9290
13° 6724
14° 1161
15° 8678
16° 4475
17° 9679
18° 4534
19° 9744
20° 6490
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41341 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9534.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).
¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Algunos de los números ganadores son 5559, 3075 y 3013.