FOTO: Detienen en Salta a gitana buscada por estafa a peluquera en Lomas de Zamora

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Marta Noemí Mitrovich, la gitana que tenía pedido de captura por estafar a una peluquera en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, quien posteriormente se suicidó, fue detenida en Salta, donde se descubrió que planeaba llevar a cabo un nuevo delito similar.

Fuentes del caso confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que la captura de Mitrovich se logró gracias a las escuchas de su celular, las cuales revelaron que se encontraba en otra provincia. Ante esta situación, las autoridades bonaerenses contactaron a la división correspondiente para coordinar su detención.

El análisis de los impactos de antena permitió establecer que la fugitiva se encontraba en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. Por esta razón, se solicitó la colaboración de la Dependencia Antidrogas de Orán. A partir de las escuchas, se identificó a una persona con la que Mitrovich intentaba comunicarse, lo que facilitó obtener su domicilio real a través de redes sociales.

Con la orden del juzgado, el personal policial se trasladó hacia la vivienda ubicada en la calle 9 de Julio N°70. Allí, se encontró a la mujer titular de la línea, quien informó que la prófuga "se encontraba de casualidad en su domicilio cenando, ya que se estaba alojando en un hotel de cercanías".

Durante la entrevista, la mujer reveló que le había entregado la suma de $115 mil por un supuesto maleficio que le habían realizado. Luego de permitir el ingreso de los efectivos al inmueble, se logró finalmente la captura de la acusada.

Agencia NA