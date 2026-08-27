Griegos hornean pasteles para San Fanourios, el santo que concede deseos y alivia penas

ILION, Grecia — En el calendario cristiano ortodoxo, un día especial brinda consuelo a quienes enfrentan la pérdida, acompañado de un pastel de naranja. El miércoles por la noche y el jueves, miles de peregrinos acudieron a la Iglesia de San Fanourios, ubicada a 10 kilómetros al noroeste de Atenas, llevando sus ofrendas horneadas en busca de alivio por diversas pérdidas: desde llaves extraviadas hasta el valor para afrontar desafíos personales.

Durante la festividad que culmina el jueves, los sacerdotes bendijeron los pasteles traídos por los fieles, quienes luego los compartieron entre la congregación. Maria Chanioti, de 66 años, ha asistido a estos oficios desde su juventud y explicó que la gente busca ayuda en el santo por el dolor en el corazón. "San Fanourios es generoso. Ayuda a la gente", comentó mientras preparaba su pastel en la cocina de sus padrinos, a pocas cuadras de la iglesia.

Chanioti sigue la tradición familiar, usando jugo de naranja recién exprimido y nuez moscada, mientras mantiene un ícono del santo y una vela encendida. Las peticiones a San Fanourios son sinceras y, a menudo, privadas, reflejando anhelos que van más allá de lo material.

"Las cosas importantes en la vida son el amor, la comprensión, tener optimismo y estar libre de tristeza", agregó Chanioti. "Eso es más importante que el dinero". En la tradición ortodoxa, los santos son vistos como compañeros espirituales que canalizan la oración y brindan protección, cada uno con su propio rol. San Nicolás cuida a marineros, mientras que Santa Paraskevi es invocada por problemas oculares.

San Fanourios, conocido como "El Revelador", es el santo patrono de Rodas, donde hace más de 500 años se descubrió un ícono que lo representa. Las celebraciones en su honor son comunes en Grecia y Chipre.

El padre Nikolaos Vlavianos bendijo los pasteles en la iglesia, donde miles se reunieron para la ceremonia y una feria parroquial que ofrecía desde juguetes hasta comida. Las intenciones de los feligreses son variadas, abarcando desde problemas de salud hasta cuestiones más mundanas como estacionamiento y deportes. El padre Vlavianos sostiene que enfrentar la pérdida en la iglesia proporciona claridad y una fe renovada.

"Si alguien reza para ganar la lotería, eso no tiene ningún beneficio espiritual y no lleva a ninguna parte", explicó el sacerdote. "Los momentos de revelación, tanto cotidianos como extraordinarios, a menudo se racionalizan o se descartan como coincidencias, pero aun así nos hablan. La verdadera pregunta es: ¿Qué experiencia tendremos? ¿Qué tan abiertos estamos a vivir un milagro, a acercarnos más a Cristo?".

Un pastel digno de un santo

Cada familia griega tiene su propia receta del pastel, conocido como fanouropita. La iglesia también ofrece consejos sobre cómo prepararlo, incluyendo ingredientes como harina leudante, canela, aceite vegetal y jugo de naranja. La mezcla se hornea a 170-180 grados Celsius durante aproximadamente 45 minutos.