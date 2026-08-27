FOTO: Detienen a Marta Noemí Mitrovich por estafa a una peluquera en Lomas de Zamora

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Marta Noemí Mitrovich y su grupo familiar llevaron a cabo en enero de este año una estafa contra la peluquera Merlin Díaz Silva en Lomas de Zamora, a través de un ritual de limpieza presuntamente engañoso. Tras varios meses prófuga, en las últimas horas fue detenida en Salta.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, la víctima habría entregado sus ahorros personales, que ascienden a $14 millones, a Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich, quienes afirmaron que realizarían un ritual de limpieza para eliminar un supuesto "maleficio económico" que obstaculizaba su progreso y aseguraría el éxito de su emprendimiento.

Después de un tiempo sin recibir la devolución del dinero, la víctima comenzó a sospechar y trató de comunicarse con las acusadas sin éxito. Al darse cuenta de la estafa y la pérdida de sus ahorros, se suicidó.

Previo a su muerte, la mujer dejó una carta de despedida a su pareja y familiares, disculpándose por su decisión y solicitando que se denunciara a las implicadas, proporcionando datos que podrían ayudar a esclarecer el caso.

Esto llevó a la apertura de una investigación para localizar a Marta Noemí Mitrovich, acusada de dirigir un clan familiar de la comunidad gitana que se dedica a cometer estafas en diferentes modalidades.

Las indagaciones se centraron en el entorno familiar de la prófuga, estableciendo que mantenía contacto con Brian Damián Mitrovich y Favio César Márquez.

Se comprobó que ambos colaboraron con la imputada al facilitar su traslado al Registro Nacional de las Personas (Renaper), donde tramitó un nuevo Documento Nacional de Identidad.

Ante la repercusión del caso, el RENAPER emitió un comunicado indicando que no recibió ninguna notificación judicial sobre la orden de captura en el momento de la tramitación del DNI.

Con la evidencia reunida, se emitieron órdenes de allanamiento y detención para Brian y Favio por el delito de encubrimiento, que se concretaron el 24 de julio. En cuanto a María Silvia y Nancy Marina, se presentaron a través de sus abogados y lograron la eximición de prisión.