Tormentas intensas en la región: "Ya estamos bajo los efectos de El Niño"

Rosario ya está bajo los efectos del fenómeno de El Niño y desde Defensa Civil advirtieron que se esperan meses con lluvias por encima de los promedios habituales y una mayor frecuencia de tormentas en la región. Así lo explicó Gonzalo Ratner, director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario.

“Ya estamos técnicamente bajo los efectos de este fenómeno”, señaló Ratner, quien explicó que los pronósticos trimestrales anticipan precipitaciones y temperaturas superiores a lo normal. Además, indicó que agosto y comienzos de septiembre suelen presentar registros bajos de lluvia, pero que el panorama cambia hacia octubre, noviembre y diciembre, cuando los promedios habituales superan los 100 milímetros.

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El funcionario remarcó que El Niño puede generar un incremento de esos valores y una mayor frecuencia de tormentas. Por eso, pidió prestar especial atención a los episodios de viento y a las lluvias intensas durante los próximos meses, ya que serán las principales características del fenómeno en la región.

Ratner también advirtió sobre el impacto que podría tener el fenómeno en el río Paraná. Según explicó, no toda crecida está asociada a El Niño, pero los eventos fuertes suelen generar un aumento del nivel del río. En ese sentido, anticipó que hacia comienzos del año próximo podría registrarse un Paraná alto.

El período de mayor atención será durante marzo y abril, cuando coinciden los meses de mayores precipitaciones con un posible nivel elevado del Paraná. “Es el momento donde tenemos que tener mayor atención en cuanto a las tareas operativas y ajustar protocolos para tener una buena respuesta”, sostuvo Ratner.