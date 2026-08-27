Franco Colapinto seguirá en Alpine tras renovar su contrato hasta la temporada 2027

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto ha renovado su contrato con Alpine, asegurando su participación en la Fórmula 1 hasta la temporada 2027.

La escudería francesa hizo oficial la decisión de mantener su alineación de pilotos para el próximo año, lo que significa que Colapinto seguirá siendo el compañero de equipo del francés Pierre Gasly.

Colapinto se unió a Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025 y rápidamente pasó a ser piloto titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, en el que reemplazó al australiano Jack Doohan, quien dejó su puesto debido a rendimientos irregulares.

El bonaerense fue confirmado para la temporada 2026, en la que mostró una notable evolución, acumulando 19 puntos en seis Grandes Premios y contribuyendo a que la escudería alcanzara el sexto lugar en el Mundial de Constructores.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la dirección de Alpine ha valorado el crecimiento deportivo de Colapinto, así como la relación que ha construido con Pierre Gasly tanto dentro como fuera de las pistas.

La confianza de Flavio Briatore

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine Formula One Team, enfatizó la relevancia de contar con una formación estable para el próximo año, afirmando que Colapinto "creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto" a lo largo de la temporada.

Briatore subrayó que los resultados de Colapinto en Miami y Montreal confirmaron su capacidad, indicando que "Franco pertenece a la Fórmula 1 y a este equipo".

El directivo también destacó que la principal prioridad de Alpine seguirá siendo el desarrollo de un monoplaza competitivo que les permita pelear en los primeros lugares y aspirar a victorias.

Colapinto, por su parte, expresó su alegría por la renovación, indicando que se siente "muy feliz y muy cómodo" en la estructura de Alpine, ubicada en Enstone.

El piloto argentino comentó: "Hemos logrado progresos significativos este año en comparación con el anterior. Aún hay muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo trabaja arduamente para mejorar el rendimiento del auto".

Colapinto también agradeció a Briatore, al director general Steve Nielsen y al resto del equipo por confiar en él como una de sus piezas clave para el futuro.

"Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo y concentrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista", añadió.

La confirmación de la renovación se produjo en la previa del Gran Premio de Italia, donde Colapinto contará con las actualizaciones que Alpine introdujo previamente en el auto de Gasly durante la competencia en Zandvoort.