Independiente Rivadavia venció a Aldosivi y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

En un partido que mostró una clara superioridad, Independiente Rivadavia derrotó a Aldosivi por 2-0 en los octavos de final de la Copa Argentina 2026. A pesar de que el resultado no refleja completamente el dominio ejercido por los mendocinos, fue suficiente para asegurar su avance en el torneo.

El primer gol llegó a los 17 minutos del primer tiempo, cuando el volante Gonzalo Ríos conectó un cabezazo tras un centro de Matías Fernández. El segundo tanto fue anotado por el mediocampista José Florentín en el cuarto minuto de descuento, sellando la victoria y asegurando la clasificación.

Con esta victoria, el campeón defensor mantiene su sueño de revalidar el título, ya que ahora se enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima ronda. La fecha, el horario y el estadio para este encuentro aún están por confirmarse.

El partido comenzó con una aproximación del conjunto mendocino, destacándose un remate de Matías Fernández que se fue desviado. A partir de ahí, Independiente Rivadavia tomó el control del juego. El primer gol llegó a los 17 minutos, cuando Ríos, tras un centro de Fernández, anotó con un potente cabezazo.

Diez minutos más tarde, un centro de Maximiliano Salas casi lleva a un segundo gol, pero el defensor Leonard Costa no logró superar al arquero Lucas Acosta. A pesar de que Aldosivi tuvo una llegada peligrosa en el primer tiempo, con un remate de Agustín Palavecino, el dominio de los mendocinos fue evidente.

En la segunda mitad, Aldosivi intentó reaccionar, pero Independiente Rivadavia continuó creando oportunidades. Sin embargo, el arquero Acosta tuvo una destacada actuación, evitando que los locales aumentaran la ventaja. La presión final de Aldosivi no fue suficiente, y el gol de Florentín en el descuento sentenció el encuentro.