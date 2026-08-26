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Lautaro Bianco, el joven que se suma a Boca tras la lesión de Tomás Aranda

El juvenil de 19 años comenzará a entrenar con el plantel de Primera tras la lesión de Tomás Aranda, que lo tendrá fuera de las canchas por varios meses.

26/08/2026 | 22:16Redacción Cadena 3

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Lautaro Bianco dará el salto a Primera en reemplazo de Tomás Aranda.

FOTO: Lautaro Bianco dará el salto a Primera en reemplazo de Tomás Aranda.

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Buenos Aires, 26 agosto (NA) – El juvenil Lautaro Bianco, enganche de la reserva de Boca Juniors, ha sido seleccionado por el cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena para incorporarse al plantel profesional tras la lesión del enganche Tomás Aranda.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el joven, que nació en 2007 y tiene 19 años, fue elegido para recibir su primera convocatoria con el equipo principal, ya que la dirigencia ha decidido no contratar un reemplazo.

Tomás Aranda sufrió una lesión durante el entrenamiento matutino del miércoles, cuando un giro mal ejecutado le provocó una sindesmosis, lo que implica una rotura del ligamento que conecta el peroné y la tibia en su tobillo derecho.

El fútbol, a menudo, brinda oportunidades en momentos adversos, y esta vez le toca a Lautaro Bianco, quien comenzará a entrenar con el plantel de Primera a partir de este jueves, debido a la situación de Aranda.

Originario de Morón, en el conurbano bonaerense, Bianco es de la misma categoría que Aranda y ha compartido tiempo con él, siendo suplente en varias ocasiones durante su formación en el club azul y oro.

En su rol como enganche en la reserva, Lautaro Bianco también tiene la capacidad de jugar en la banda izquierda o en la base del mediocampo, destacándose por su velocidad, habilidad en el regate y su remate desde fuera del área.

En la presente temporada de los torneos de proyección del fútbol argentino, el joven ha anotado dos goles: uno frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Apertura y otro ante Belgrano en el Clausura. Además, se consagró campeón del Clausura 2025 de la Reserva y del Trofeo de Campeones.

Su debut en la categoría inferior a la Primera fue a comienzos de 2025, el 27 de febrero, donde jugó unos minutos contra Unión de Santa Fe. En julio del año pasado, firmó su primer contrato profesional que lo vincula al club hasta diciembre de 2029.

A pesar de haber sido confirmado como el reemplazo de Tomás Aranda, quien necesitará entre 3 y 4 meses para recuperarse, el "Vasco" Arruabarrena evaluará otras opciones para el puesto titular, entre las que se encuentran Alan Velasco y Kevin Zenón.

Lectura rápida

¿Quién es Lautaro Bianco?
Es un juvenil de 19 años que juega como enganche en la reserva de Boca Juniors.

¿Por qué se une al plantel de Primera?
Reemplaza a Tomás Aranda, quien sufrió una lesión en el tobillo derecho.

¿Qué tipo de lesión tiene Aranda?
Aranda tiene una sindesmosis, lo que le demandará entre 3 y 4 meses de recuperación.

¿Qué destaca de Bianco como jugador?
Bianco se destaca por su velocidad, habilidad en el regate y remate desde afuera del área.

¿Qué logros ha tenido Bianco en su carrera?
Ha anotado dos goles en la temporada y fue campeón del Clausura 2025 de la Reserva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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