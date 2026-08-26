Milei celebró la media sanción a la reforma del Banco Central: "Ahora a pelearla en el Senado"

Javier Milei celebró este miércoles la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y apuntó ahora al tratamiento de la iniciativa en el Senado.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario agradeció a los legisladores que acompañaron el proyecto, que obtuvo media sanción con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió Milei.

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Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026

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La publicación se conoció poco después de que la Cámara baja aprobara el proyecto impulsado por el Gobierno, en una sesión extensa que puso nuevamente a prueba la capacidad del oficialismo para reunir los votos de los bloques aliados.

El Gobierno busca limitar el financiamiento al Tesoro

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central forma parte de la agenda económica del Ejecutivo y tiene como uno de sus principales objetivos establecer mayores restricciones al financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria.

Para Milei, avanzar con estos cambios representa un paso central de su programa económico y de su estrategia para consolidar la baja de la inflación.

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Con la media sanción conseguida en Diputados, el proyecto deberá ahora atravesar el Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario más complejo y necesitará nuevamente negociar con otros bloques para conseguir los votos necesarios.

El propio Presidente resumió ese próximo desafío en su mensaje en redes sociales: “Ahora a pelearla en el Senado.”

La votación en la Cámara baja se produjo durante una jornada parlamentaria que también incluyó el tratamiento de otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.