Murió Juan Manuel Figueroa, el luchador que le dio vida a "La Momia" de Titanes en el Ring

El mundo del espectáculo y el deporte argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa a los 76 años.

El histórico luchador profesional fue una de las figuras centrales de Titanes en el Ring, el recordado programa creado por Martín Karadagián, donde encarnó a la versión más célebre y duradera de “La Momia”.

La noticia fue confirmada por las autoridades y la comunidad de Vélez Sarsfield, club con el que Figueroa mantuvo un estrecho vínculo durante más de cinco décadas como atleta e instructor de pesas en el gimnasio del Polideportivo.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa, orgullo fortinero y ejemplo de disciplina", expresaron en un emotivo comunicado institucional.

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Figueroa se incorporó al show televisivo en 1974 tras una invitación del propio Karadagián, a quien conoció mientras practicaba lucha olímpica.

Aunque "La Momia" ya existía en el programa, Figueroa le imprimió el estilo rígido, el andar pausado y el aura de misterio que la convirtieron en un fenómeno de masas durante las décadas de 1970 y 1980.

Además, a lo largo de su carrera dentro de la troupe, personificó a otros luchadores icónicos como El Olímpico, El Androide y El Indio Cutral-Có.

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