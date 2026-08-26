Murió Juan Manuel Figueroa, el luchador que le dio vida a "La Momia" de Titanes en el Ring
El histórico deportista tenía 76 años. Destacó por más de una década bajo el traje del mítico personaje.
26/08/2026 | 14:16Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Manuel Figueroa personificó al legendario personaje "La Momia".
El mundo del espectáculo y el deporte argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa a los 76 años.
El histórico luchador profesional fue una de las figuras centrales de Titanes en el Ring, el recordado programa creado por Martín Karadagián, donde encarnó a la versión más célebre y duradera de “La Momia”.
La noticia fue confirmada por las autoridades y la comunidad de Vélez Sarsfield, club con el que Figueroa mantuvo un estrecho vínculo durante más de cinco décadas como atleta e instructor de pesas en el gimnasio del Polideportivo.
"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa, orgullo fortinero y ejemplo de disciplina", expresaron en un emotivo comunicado institucional.
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Figueroa se incorporó al show televisivo en 1974 tras una invitación del propio Karadagián, a quien conoció mientras practicaba lucha olímpica.
Aunque "La Momia" ya existía en el programa, Figueroa le imprimió el estilo rígido, el andar pausado y el aura de misterio que la convirtieron en un fenómeno de masas durante las décadas de 1970 y 1980.
Además, a lo largo de su carrera dentro de la troupe, personificó a otros luchadores icónicos como El Olímpico, El Androide y El Indio Cutral-Có.
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Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
Falleció Juan Manuel Figueroa, un histórico luchador profesional argentino.
¿A qué edad murió?
Figueroa falleció a los 76 años.
¿Qué programa lo hizo famoso?
Fue una de las figuras centrales de Titanes en el Ring.
¿Quién creó el programa?
El programa fue creado por Martín Karadagián.
¿Qué vínculo tenía con Vélez Sarsfield?
Mantuvo un estrecho vínculo con Vélez Sarsfield durante más de cinco décadas como atleta e instructor de pesas.